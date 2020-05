Triệt phá băng nhóm thực hiện gần 40 vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh

Ngày 25/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã khởi tố, tạm giam 10 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng đã gây ra gần 40 vụ trộm cắp xe máy tại tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Phạm Quang Hoài. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng gồm: Phạm Quang Hoài (sinh 1985), Nguyễn Văn Dũng (sinh 1992), cùng trú tại huyện Sơn Dương; Nguyễn Thanh Tùng (sinh 1987), trú tại TP Việt Trì (Phú Thọ); Nguyễn Thanh Tùng (sinh 1990), trú tại huyện Ba Vì (TP Hà Nội); Trịnh Văn Tú (sinh 1994), trú tại huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình); Vũ Văn Hải (sinh 1991), trú tại huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) và các đối tượng cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc là Tạ Đình Văn (sinh 1993), Nguyễn Quang Huy (sinh 1988), Phạm Văn Nam (sinh 1978), Nguyễn Tiến Ninh (sinh 1976).



Theo điều tra của cơ quan công an, từ tháng 2 đến tháng 4/2020, Công an huyện Yên Sơn, Công an huyện Sơn Dương và CATP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang liên tiếp nhận được đơn tố giác của người dân về việc mất trộm nhiều xe máy các loại.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, xác minh cụ thể từng vụ án, tài sản bị chiếm đoạt.

Theo cơ quan công an, với thủ đoạn lợi dụng sơ sở, mất cảnh giác của bị hại để thực hiện hành vi phạm tội, từ tháng 2 đến tháng 4/2020 nhóm đối tượng này đã gây ra hơn 22 vụ trộm xe máy tại các địa bàn Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc với tổng trị giá khoảng 800 triệu.

Xe máy sau khi trộm được nhóm đối tượng này sẽ giao cho một đối tượng khác để làm giả hồ sơ hợp lý hóa phương tiện nhằm tìm cách tiêu thụ tài sản chiếm đoạt được.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng xử lý theo quy định pháp luật./.