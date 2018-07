Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1 tỷ đồng mùa World Cup

Hôm nay (9/7), tỉnh Hậu Giang đã tổ chức khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong việc triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1 tỉ đồng trên địa bàn tỉnh này.

Các cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã tặng bằng khen đột xuất cho hai tập thể và năm cá nhân trong ban chuyên án. Riêng giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, UBND huyện Vị Thủy cũng thưởng nóng cho 2 tập thể và tặng giấy khen đột xuất cho 14 cá nhân.

Các đối tượng tham gia cá độ tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an huyện Vị Thủy phối hợp Công an tỉnh Hậu Giang và Bộ Công an tiến hành điều tra, thu thập các thông tin, chứng cứ liên quan đến hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua mạng internet" trên địa bàn huyện Vị Thủy.

Sau thời gian theo dõi, vào khoảng 22h30 phút ngày 3/7 vừa qua, các lực lượng chia làm 5 mũi đồng loạt tấn công vào các điểm các đối tượng thường tụ tập để cá cược bóng đá trên địa bàn xã Vị Thủy và thị trấn Nàng Mau của huyện Vị Thủy bắt quả tang 15 đối tượng đang tham gia cá cược, thu giữ 10 điện thoại di động các loại, 1 laptop, 4 tập học sinh, 14 tờ giấy phục vụ cho việc cá độ bóng đá.

Những người này khai tham gia cá cược từ khi khai mạc World Cup, mỗi độ cá cược lên đến 200 triệu đồng. Tổng số tiền cá cược đến nay hơn 1 tỷđồng.

Tang vật thu được tại các điểm cá độ.

Hiện công an huyện Vị Thủy đã khởi tố, tạm giam 3 đối tượng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại./.