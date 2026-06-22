English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026, giao dịch hàng chục tỷ đồng

Thứ Hai, 19:27, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22/6, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, hoạt động với quy mô lớn trong thời gian diễn ra Giải Bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.

triet pha duong day ca do world cup 2026, giao dich hang chuc ty dong hinh anh 1
Các đối tượng từ phải qua trái: Trần Trung Hiếu, Trần Mạnh Cường, Trịnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Long

Theo cơ quan công an, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cờ bạc và cá độ bóng đá, lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá do Trần Trung Hiếu (SN 1985, trú tại đường Yên Phụ, phường Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, Trần Trung Hiếu cùng các đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 1986), Trần Mạnh Cường (SN 1979) và Trịnh Tiến Đạt (SN 1996) đã sử dụng chủ yếu điện thoại di động để tham gia và tổ chức cá độ bóng đá thông qua trang mạng bong88.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”... Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá lên tới hàng chục tỷ đồng.

triet pha duong day ca do world cup 2026, giao dich hang chuc ty dong hinh anh 2
Tang vật thu giữ của các đối tượng phục vụ đánh bạc

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan khác trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng 24h: Bộ Công an đánh sập đường dây cá độ, tóm gọn đối tượng cầm đầu
Nóng 24h: Bộ Công an đánh sập đường dây cá độ, tóm gọn đối tượng cầm đầu

VOV.VN - Đường dây cá độ bóng đá "bong88" do Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, Ninh Bình) điều hành vừa bị Bộ Công an triệt phá. 31 người bị triệu tập, 25 đối tượng bị giữ khẩn cấp cùng nhiều tang vật bị thu giữ.

Nóng 24h: Bộ Công an đánh sập đường dây cá độ, tóm gọn đối tượng cầm đầu

Nóng 24h: Bộ Công an đánh sập đường dây cá độ, tóm gọn đối tượng cầm đầu

VOV.VN - Đường dây cá độ bóng đá "bong88" do Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, Ninh Bình) điều hành vừa bị Bộ Công an triệt phá. 31 người bị triệu tập, 25 đối tượng bị giữ khẩn cấp cùng nhiều tang vật bị thu giữ.

Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá có địa điểm ở nhiều tỉnh, thành phố
Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá có địa điểm ở nhiều tỉnh, thành phố

VOV.VN - Ngày 15/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin triệt phá chuyên án, bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua trang bong88.com do Hoàng Tạ Minh Cường cầm đầu. Lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập 31 đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại nhiều tỉnh, thành.

Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá có địa điểm ở nhiều tỉnh, thành phố

Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá có địa điểm ở nhiều tỉnh, thành phố

VOV.VN - Ngày 15/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin triệt phá chuyên án, bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua trang bong88.com do Hoàng Tạ Minh Cường cầm đầu. Lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập 31 đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại nhiều tỉnh, thành.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật