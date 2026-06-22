Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026, giao dịch hàng chục tỷ đồng

Ngày 22/6, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, hoạt động với quy mô lớn trong thời gian diễn ra Giải Bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.

Các đối tượng từ phải qua trái: Trần Trung Hiếu, Trần Mạnh Cường, Trịnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Long

Theo cơ quan công an, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cờ bạc và cá độ bóng đá, lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá do Trần Trung Hiếu (SN 1985, trú tại đường Yên Phụ, phường Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, Trần Trung Hiếu cùng các đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 1986), Trần Mạnh Cường (SN 1979) và Trịnh Tiến Đạt (SN 1996) đã sử dụng chủ yếu điện thoại di động để tham gia và tổ chức cá độ bóng đá thông qua trang mạng bong88.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”... Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tang vật thu giữ của các đối tượng phục vụ đánh bạc

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan khác trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.