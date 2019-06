Triệt phá đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy tại Đà Nẵng

Công an quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Tịnh (23 tuổi), Võ Văn Thọ (26 tuổi, cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), Nguyễn Hữu Hiền (29 tuổi), trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê về hành vi “trộm cắp tài sản”; Trần Phước Vinh (39 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê); Nguyễn Phi Hùng (ngụ Đà Nẵng) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hiện tại cơ quan công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, vào tháng 4/2019, trên địa bàn quận Thanh Khê liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Công an quận lập chuyên án điều tra các đối tượng tình nghi. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt đã thực hiện 19 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chủ yếu là xe Exciter, Ariblade… để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Xe máy tang vật bị thu giữ.

Công an xác định, Trần Phước Vinh là một trong những đối tượng mua bán tài sản do Hiền trộm cắp. Bước đầu, Vinh khai nhận đã mua 6 chiếc xe máy các loại từ Hiền. Cơ quan Công an đã thu giữ 6 xe máy do Vinh tiêu thụ. Ngoài Vinh, Nguyễn Phi Hùng cũng là đối tượng mua bán xe gian nên cũng bị cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó./.