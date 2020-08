Triệt phá đường dây đưa lượng lớn ma túy đi Hàn Quốc bằng đường biển

Chiều tối nay (1/8), thông tin từ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ đội Biên phòng cho biết vừa phối với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TPHCM đi Hàn Quốc bằng đường biển. Qua đó thu giữ 158 kg ma túy, 19 bánh heroin và một số tang vật liên quan.

Khám xét nhà K25, khu biệt thự Camllia Garden, huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện, thu giữ 63 bịch ma túy đá, trọng lượng khoảng 63kg.

Tiếp tục theo dõi đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TPHCM đi Hàn Quốc bằng đường biển, thuộc chuyên án A720.p, đêm 30/7 Cục PCMT&TP Bộ đội biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cùng phối hợp với Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; Cảnh sát cơ động (K02), Bộ Công an; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM đã bất ngờ tập kích đồng loạt, tiến hành khám xét nhiều địa điểm, đồng thời bắt và tạm giữ 7 đối tượng.

Bắt giữ Lê Hồ Vũ, sinh năm 1987, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau trong khu biệt thự Camelia.

Trong đó tại số nhà K25, khu biệt thự Camllia Garden, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM, phát hiện, thu giữ 63 bịch ma túy tổng hợp dạng đá, tổng trọng lượng khoảng 63kg; bắt giữ Lê Hồ Vũ, sinh năm 1987, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 1988, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Cùng thời điểm, khám xét tại căn hộ 602 và 502, chung cư Mizuki Park huyện Bình Chánh bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác.

Cùng thời điểm, tại Căn hộ 602 và 502, chung cư Mizuki Park, đường số 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, cách khu Camllia Garden vài trăm mét, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ nhiều đối tượng, gồm Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1995, ngụ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Thanh Nhã Uyên, sinh năm 1997, ngụ phường Phước Tiến, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Thị Thảo Duyên, sinh năm 1999, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Lê Thành Luân, sinh năm 1991, ngụ quận Tân Phú, TPHCM; Nguyễn Cẩm Giang (nữ), sinh năm 1993, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Việc mở rộng điều tra, Ban chuyên án có bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ thêm 55 kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Như VOV đưa tin, trước đó, khuya ngày 18/7, Ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh giai đoạn 1 chuyên án A720.p đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng (trong đó có 2 đối tượng người Hàn Quốc, 2 đối tượng người Trung Quốc; thu giữ 40 kg ma túy tổng hợp dạng đá (Methaphetamin), 27 viên ma túy tổng hợp, 7 gói nhỏ ma túy đá.

Đến thời điểm này Chuyên án A720.p đã bắt giữ tổng số 22 đối tượng, thu giữ 158 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, cùng tang vật khác ./.