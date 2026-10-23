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Triệt phá đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ, khởi tố 10 bị can

Thứ Sáu, 18:13, 23/10/2026
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VOV.VN - Công an TP Hà Nội đã khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi văn bằng trong đường dây bán ra gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Qua đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi văn bằng cùng nhiều thiết bị chuyên dụng.

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Các bị can cùng hình ảnh tang vật

Theo điều tra, từ đầu năm 2024, hai đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Đạt và Trần Anh Hào (cùng trú tại TP.HCM) đã góp vốn trang bị máy móc, linh kiện và hàng trăm con dấu giả của các cơ quan, trường học để sản xuất văn bằng giả, chào bán với giá 1 - 2 triệu đồng/sản phẩm qua nhiều website và trang Facebook cá nhân.

Các đối tượng thuê Hoàng Văn Dũng trực tiếp in ấn, đóng dấu; đồng thời thiết lập mạng lưới shipper chuyên nghiệp gồm Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng Văn Nam, Hoàng Minh Tưởng, Hoàng Quốc Lập để vận chuyển hàng trên toàn quốc. Đáng chú ý, đường dây này còn có sự tiếp tay của 2 giảng viên đại học là Đỗ Hạnh Dung (Hà Nội) và Trần Thị Thoa (Quảng Ninh) nhằm cung cấp văn bằng, chứng chỉ giả cho sinh viên.

Đến nay, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng đã bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng (Đạt, Hào, Dũng, Tình, Hùng, Lập, Tưởng, Nam); đồng thời khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức”. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Trọng Phú/VOV.VN
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