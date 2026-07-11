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Triệt phá đường dây lừa bán cô gái 14 tuổi sang Trung Quốc với giá 9 vạn tệ

Thứ Bảy, 17:01, 11/07/2026
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VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Trung Quốc dưới danh nghĩa môi giới kết hôn. Vụ án là lời cảnh tỉnh khẩn cấp cho tất cả các gia đình trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm mua bán người.

Nạn nhân trong vụ án là cháu Hạng Thị C, sinh năm 2010, trú tại xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên. Tháng 10/2024, Thào A Kh là người họ hàng gần đã chủ động tiếp cận, vẽ ra viễn cảnh lấy chồng Trung Quốc sẽ được giàu sang để dụ dỗ cháu Ch. Sau khi lừa lấy được ảnh của nạn nhân, Kh cấu kết qua mạng xã hội với Hảng Seo Dũng và Hạng Thị Mua, cùng trú tại xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang để tổ chức đưa cháu Ch đi bán.

Chiều ngày 4/12/2024, Kh hướng dẫn cháu Ch trốn cha mẹ rồi dùng xe máy chở ra bến xe tỉnh Điện Biên để đi Lào Cai. Tại đây, Dũng đã chờ sẵn và đưa nạn nhân về nhà y trú ẩn để nghe ngóng tình hình.

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Bộ đội Biên phòng áp giải 2 đối tượng Hạng Seo Dũng và Hạng Thị Mua

Để hợp thức hóa việc đưa người qua biên giới, Mua bảo Dũng chụp ảnh căn cước của nạn nhân, rồi nhờ chồng mình là Cháng Seo Thìn mang ra cửa khẩu Lào Cai làm giấy thông hành. Sáng ngày 7/12/2024, Thìn chở cháu Ch đến phường Lào Cai nhận giấy tờ và hướng dẫn nạn nhân tự làm thủ tục xuất cảnh sang Hà Khẩu, Trung Quốc.

Ngay khi cháu Ch vừa bước qua biên giới, nhóm người do Mua bố trí sẵn đã ép nạn nhân lên ô tô đưa về tỉnh Vân Nam. Mua và Dũng cũng lập tức xuất cảnh sang Trung Quốc để giao cô bé 14 tuổi cho một đối tượng khác, nhận về 90.000 Nhân dân tệ rồi chia nhau ăn tiêu hết sạch. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn đến một khu công nghiệp cách Lào Cai 400km để làm công nhân nhằm xóa dấu vết.

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Hạng Seo Dũng làm việc với cơ quan điều tra

Ngày 6/7/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện vụ việc và nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt thành công Hạng Seo Dũng và Hạng Thị Mua. Cơ quan chức năng đang xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi theo Điều 151 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Qua vụ án đau lòng này, cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo khẩn cấp đến người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, người dân tuyệt đối không tin theo các lời hứa hẹn "lấy chồng nước ngoài giàu có" hay "việc nhẹ lương cao" từ những mối quan hệ không rõ ràng.

Hãy cực kỳ cảnh giác với người lạ trên mạng xã hội, bởi tội phạm thường dùng tài khoản ẩn danh trên Facebook, Zalo để kết bạn, thao túng tâm lý và lừa gạt.

Các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ các mối quan hệ của con em mình, đặc biệt là trẻ vị thành niên.

Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc Đồn Biên phòng gần nhất để kịp thời ngăn chặn, bảo vệ con em mình trước những cạm bẫy nguy hiểm.

An Kiên-Trung Dũng/VOV-Tây Bắc
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