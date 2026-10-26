Triệt phá đường dây lừa đảo qua nền tảng AI Livestream Tatao Live

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn thông qua website và ứng dụng AI Livestream “TATAO LIVE”. Trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Lào Cai đã trao đổi thông tin liên quan đến các bị hại và hoạt động của nhóm đối tượng này.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6-2025, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Công nghệ TATAO Việt Nam, có trụ sở tại tầng 12, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội, do Hoàng Trung Kiên làm người đại diện và Công ty TNHH Phát triển thị trường LIVESTREAM AI, có trụ sở tại tầng 20, Tòa nhà Epic Tower, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội, do Nguyễn Thị Ngọc Trâm làm người đại diện.

Các đối tượng liên quan trong vụ án

Các đối tượng sử dụng website www.tataovn.com, cùng các nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, Zalo, Zoom để quảng bá ứng dụng TATAO LIVE, huy động vốn và chiếm đoạt tiền của người tham gia. Website này được đăng ký ngày 1/8/2025, đứng tên Hoàng Trung Kiên, có thời hạn đến ngày 1/8/2030, sử dụng máy chủ thuộc hệ thống Alibaba Cloud đặt tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Để thu hút người tham gia, các đối tượng giới thiệu TATAO LIVE là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng nhân vật ảo thay thế con người tự động livestream bán hàng, có hợp tác với các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Lazada. Tuy nhiên, ứng dụng không được phát hành chính thức trên Google Play hoặc App Store mà người tham gia phải tải tệp APK hoặc cài đặt thông qua đường dẫn trên website của TATAO.

Nhằm tạo lòng tin, các đối tượng công khai giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ văn phòng; thường xuyên tổ chức hội nghị, họp trực tuyến qua Zoom, livestream giới thiệu chiến lược kinh doanh, chính sách hoa hồng, quảng bá TATAO là “hệ sinh thái bán lẻ AI”, có khả năng tạo doanh thu tự động. Đồng thời, các đối tượng tổ chức trao thưởng, quay số trúng thưởng xe máy, điện thoại, iPad, tiền mặt; xây dựng hệ thống người tham gia với các cấp Leader, Agency, chia sẻ hình ảnh nhận tiền, rút tiền thành công và tổ chức các hoạt động từ thiện nhằm tạo hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo cơ chế hoạt động, người tham gia phải nộp tiền mua gói AI Livestream để kích hoạt tài khoản. Gói ban đầu có giá 3.900.000 đồng, được quảng cáo ưu đãi còn 2.900.000 đồng, sử dụng trọn đời. Sau đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra 3 gói Matrix Livestream AI với mức giá lần lượt là 14.900.000 đồng, 84.900.000 đồng và 418.900.000 đồng.

Sau khi kích hoạt tài khoản, người tham gia chỉ cần mở ứng dụng, nhấn vào chức năng AI Livestream và xem video trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Sau khoảng 2 đến 4 giờ, hệ thống sẽ tự động cộng tiền vào ví điện tử trên ứng dụng dưới tên gọi “Doanh thu livestream”, “Hoa hồng AI” hoặc “Tatao Xu”.

Các đối tượng quảng cáo mức thu nhập từ 30.000 đến 50.000 đồng/ngày đối với gói AI Livestream và từ 900.000 đến 1.500.000 đồng/ngày đối với gói Matrix. Khi số dư đạt từ 200.000 đồng, người tham gia được phép tạo lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết. Trong giai đoạn đầu, các đối tượng thực tế có chi trả tiền cho người tham gia sau khoảng 1 đến 7 ngày, khiến nhiều người tin tưởng, tiếp tục đầu tư hoặc giới thiệu người khác tham gia.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy ứng dụng TATAO LIVE không có gian hàng, giỏ hàng, danh mục sản phẩm, dữ liệu đơn hàng, khách hàng hay chứng từ thanh toán; không chứng minh được nguồn doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử. Thực chất, tiền chi trả cho người tham gia trước được trích từ số tiền người tham gia sau nộp vào hệ thống, thay vì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Để tiếp tục mở rộng mạng lưới, các đối tượng xây dựng cơ chế thăng hạng 7 tầng, từ 1 sao đến 7 sao, với mức hoa hồng từ 5% đến 17%, phụ thuộc vào số lượng người mới được giới thiệu tham gia. Càng lôi kéo được nhiều người, mức thu nhập được quảng cáo càng cao.

Đến giữa tháng 4-2026, sau khi huy động được số tiền đặc biệt lớn, hơn 407 tỷ đồng theo tài liệu ban đầu, hệ thống bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Người tham gia không thể rút tiền, các lệnh rút tiền chỉ hiển thị trạng thái “đang xử lý”; các nhóm Zalo đồng loạt giải tán, văn phòng Công ty TATAO đóng cửa, nhân viên rời trụ sở, ứng dụng và website ngừng hoạt động.

Trước thời điểm hệ thống dừng hoạt động, các đối tượng đã liên tục rút tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, tiêu hủy tài liệu, di chuyển tài sản và có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài, khiến hàng chục nghìn người tham gia không thể thu hồi số tiền đã nộp.

Kết quả đấu tranh Chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; khởi tố 7 bị can; làm rõ số tiền các bị hại nộp vào hệ thống TATAO LIVE là 404 tỷ đồng, bước đầu thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng.