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Triệt phá đường dây ma túy 20kg, hóa đơn 20.000 tỷ, nhiều tập thể, cá nhân nhận thưởng nóng

Thứ Ba, 15:00, 10/11/2026
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VOV.VN - Với thành tích liên tiếp triệt phá các chuyên án ma túy khủng, giang hồ mạng, thực phẩm giả và hóa đơn khống hàng chục ngàn tỷ đồng, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc thuộc Công an TP. Đồng Nai được nhận thưởng từ UBND thành phố.

Ngày 10/11, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

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Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út khen thưởng cho tập thể, cá nhân (ảnh: Công an Đồng Nai)

Thời gian qua, lực lượng Công an TP.Đồng Nai đã chủ động, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc.

Điển hình là các chuyên án: Đấu tranh bắt giữ, thu giữ 20kg ma túy trái phép; đánh sập băng nhóm "Giang hồ mạng", xóa sổ nhóm đối tượng cộm cán do Đào Ngọc Giàu cầm đầu; phát hiện, xử lý hành vi mua bán trái phép hóa đơn với quy mô giao dịch kỷ lục hơn 20.000 tỷ đồng.

Đấu tranh với tội phạm gian lận thương mại, triệt xóa đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm giả quy mô lớn.

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Các cá nhân, tập thể nhận thưởng (ảnh: Công an Đồng Nai)

Nhằm kịp thời động viên các lực lượng, Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai ông Nguyễn Văn Út đã quyết định thưởng đột xuất. Cụ thể, chuyên án ma túy, thưởng 30 triệu đồng cho 1 tập thể; 10 triệu đồng/tập thể cho 11 đơn vị và 5 triệu đồng/cá nhân cho 6 cá nhân xuất sắc. Chuyên án "Giang hồ mạng" Đào Ngọc Giàu, thưởng 30 triệu đồng cho 1 tập thể; 20 triệu đồng/tập thể cho 2 đơn vị và 5 triệu đồng/cá nhân cho 5 cá nhân.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giai đoạn 1/7 - 30/9/2026, thưởng 20 triệu đồng/tập thể cho 3 đơn vị; 10 triệu đồng/tập thể cho 3 đơn vị và 5 triệu đồng/cá nhân cho 6 cá nhân.

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Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận phần thưởng của UBND thành phố (ảnh: Công an Đồng Nai)

Bên cạnh biểu dương các lực lượng, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Út yêu cầu, trong những tháng cuối năm 2026, lực lượng công an tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, ra quân trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, tuyệt đối không để hình thành các "điểm nóng" an ninh trật tự. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP.Đồng Nai khẳng định, toàn lực lượng sẽ khẩn trương triển khai các phương án, kế hoạch cao điểm bảo đảm an ninh trật tự tuyệt đối an toàn cho nhân dân trong các dịp lễ, Tết sắp tới; tiếp tục xây dựng lực lượng công an thành phố chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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