Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ hơn 176kg cần sa

Trước đó, rạng sáng 7/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn tại số 492 Võ Văn Kiệt, phát hiện 6 trường hợp dương tính với ma túy.

Mở rộng xác minh, thu thập chứng cứ và dữ liệu điện tử, công an phát hiện đường dây mua bán trái phép cần sa do Trần Huy Long cầm đầu, liên quan nhiều người tại TP.HCM và các tỉnh Tây Nam Bộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, tập trung lực lượng điều tra mở rộng.

Đối tượng Lê Tuấn (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Qua nhiều mũi truy xét, lực lượng chức năng từng bước làm rõ các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, những người liên quan sử dụng ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao, tài khoản ẩn danh và hội nhóm kín trên mạng để giao dịch. Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng, vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm che giấu hành vi.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương khai thác dữ liệu điện tử, làm rõ từng mắt xích trong đường dây. Viện KSND TP.HCM cũng phân công kiểm sát viên phối hợp điều tra viên đánh giá, củng cố chứng cứ, xác định vai trò từng người.

Các đối tượng liên quan trong đường dây ma tuý cần sa vừa bị Công an TP.HCM triệt phá. Ảnh: Công an cung cấp

Tính đến ngày 19/10, Công an TP.HCM đã bắt giữ 151 người. Trong đó, cơ quan điều tra xác định đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 người; 70 người còn lại được xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ.

Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg cần sa, 178 thiết bị thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Chiều 20/10, Công an TP.HCM tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây này. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp và làm rõ vai trò những người liên quan.

Chiều 20/10, Công an TP.HCM tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây này. Đây là chiến công nổi bật, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an Thành phố trong thực hiện Nghị quyết số 02 của Thành ủy về xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.