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Triệt phá đường dây môi giới mại dâm nam, phát hiện danh sách 180 người bán dâm

Thứ Ba, 20:06, 14/07/2026
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VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm nam, phát hiện danh sách 180 người bán dâm chủ yếu quảng cáo trên các website.

Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt giữ Vũ Quang Huy (37 tuổi, trú tại đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, quận 8 cũ, TPHCM); Âu Dương Lễ (43 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ công nghệ Tbay) và Hoàng Hữu Nghĩa (25 tuổi, trú tại khu dân cư Bình Mỹ, tổ dân phố Thanh Bình, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Vụ việc được phát hiện từ ngày 8/7, khi lực lượng chức năng kiểm tra một khách sạn tại phường Mỹ Đình (Hà Nội), phát hiện hai nam giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của người mua dâm, Công an lần ra đường dây và bắt giữ Vũ Quang Huy tại TP. Hồ Chí Minh cùng ngày.

triet pha duong day moi gioi mai dam nam, phat hien danh sach 180 nguoi ban dam hinh anh 1
Vũ Quang Huy (trái) sau khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng để lần theo dấu vết đường dây này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội phát hiện một hệ thống môi giới mại dâm hoạt động dưới vỏ bọc người mẫu, "giao lưu", "dịch vụ cá nhân" thông qua website traimodel.com.

Theo điều tra ban đầu, Vũ Quang Huy được xác định là chủ mưu, sử dụng tài khoản Zalo "Mr Gon" để trực tiếp thỏa thuận giá, điều phối người bán dâm và vận hành nhiều website dưới vỏ bọc dịch vụ người mẫu, giao lưu cá nhân.

Vũ Quang Huy thuê lập trình 5 website để đăng tải thông tin, hình ảnh, đặc điểm của các nam giới bán dâm, đồng thời hiển thị số điện thoại liên hệ. Sau khi khách chuyển khoản tiền đặt cọc, Huy sẽ sắp xếp người đến địa điểm theo yêu cầu.

Quá trình trích xuất dữ liệu từ hệ thống website, lực lượng chức năng phát hiện danh sách khoảng 180 nam giới hoạt động bán dâm đồng tính, gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Cơ quan công an xác định đường dây hoạt động từ năm 2023 đến nay, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Dữ liệu trích xuất từ hệ thống cho thấy có khoảng 180 nam giới, trong đó có cả người nước ngoài, tham gia bán dâm theo hình thức "đi tour" hoặc giao lưu cá nhân.

Trọng Phú/VOV.VN
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