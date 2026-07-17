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VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn với nhiều sản phẩm như bột ngọt, hạt nêm, bột giặt, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_triet-pha-duong-day-san-xuat-bot-ngot-hat-nem-bot-giat-gia-quy-mo-lon_l1.m3u8
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Từ khóa
Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt, hạt nêm, bột giặt giả quy mô lớn
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2026-07/tiktok_triet-pha-duong-day-san-xuat-bot-ngot-hat-nem-bot-giat-gia-quy-mo-lon_l1.m3u8
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