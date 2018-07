Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc núp bóng công ty, doanh nghiệp

Sáng 12/7, Cục Cảnh sát hình sự - C45 (Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tại TP.HCM triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc lớn trong thời gian World Cup 2018 đang diễn ra do nghi can Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cầm đầu. Nghi can Nguyễn Văn Bình (bìa phải) được xác định là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra xác minh, Phòng 4, C45 phát hiện đường dây do Nguyễn Văn Bình cầm đầu. Băng nhóm của Bình núp bóng các công ty, doanh nghiệp để thực hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

C45 phối hợp với K20 - Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an quận 12 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với 8 địa điểm, 9 nghi can trong đường dây này.

Thông tin ban đầu cho thấy số tiền cá độ lên đến hàng chục tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu xác minh, từ năm 2014 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các nghi can tổ chức ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Đường dây của Bình hoạt động rất tinh vi, các nghi can đều thuộc gia đình có điều kiện kinh tế. Bình thu nhận nhiều "đệ tử" và ngoài tổ chức đánh bạc thì Bình cùng đàn em cho vay nặng lãi.

Bên cạnh Bình, đàn em theo sát nhất của Bình chính là Nguyễn Văn Đô (ngụ Bình Dương). Mọi hoạt động về đường dây Đô sẽ quản lý thay cho Bình.

Công an đang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 1 nghi can trong đường dây. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tiến hành khám xét, công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 900 USD, 3 ô tô, 6 máy tính, 24 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc

Một xe tang vật bị công an thu giữ

Các tang vật bị công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Bóng hồng trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ vừa bị triệt phá là ai? VOV.VN -Cô gái liên quan đến đường dây đánh bạc 2.000 tỷ, vừa bị tạm giữ, được xác định là người tình, giúp sức đắc lực cho ông trùm Nguyễn Minh Đạt. Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc “trăm tỷ” Trước đó ngày 24/5/2018, các lực lượng chức năng đã đột kích 10 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Công an Lai Châu phá 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề VOV.VN - Ngoài việc ghi trực tiếp số lô, đề cho khách tại nhà, các đối tượng còn nhận ghi cho một số người gửi qua tin nhắn điện thoại.