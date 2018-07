Triệt phá nhanh vụ nổ ở Công an phường: Bộ Công an thưởng nóng

Sáng nay (9/7), Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và khen thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm.

Bộ Công an đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đơn vị, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời, hiệu quả của ban giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Đặc biệt là việc nhanh chóng lần ra manh mối, từ đó triệt phá ngay tổ chức phản động, ném chất nổ vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình với mục đích khủng bố.

Bộ Công an thưởng nóng Công an TPHCM

Chỉ trong vòng 10 ngày, các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố được huy động phối hợp với Công an, Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh Đồng Nai, Đắc Nông lần tìm được băng nhóm do đối tượng Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, ngụ Đồng Nai) cầm đầu trong nội địa với sự chi phối điều hành của tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài có tên Triều Đại Việt Nguyễn.

Kịp thời triệt phá tổ chức này, công an thành phố đã thu giữ thu 38 kíp nổ, 8 quả nổ, 10 kg thuốc TNT dùng để chuẩn bị một số kế hoạch khác. Công an thành phố cũng bắt giữ 8 đối tượng và hiện đã khởi tố bị can 7 đối tượng với các tội danh khủng bố, mua bán chất nổ.

Với thành tích này, Bộ Công an đã trao thưởng cho các đơn vị Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA71) và Trung đoàn cảnh sát cơ động (PK20E) thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị 15 triệu đồng/.