Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc tại tỉnh Đắk Lắk

Tụ điểm tổ chức đánh bạc bị triệt phá lần này tại Trung tâm tiệc cưới Xuân Cương, địa chỉ thôn 3, xã Ea Khal, huyện Ea Hleo. Cơ sở này do ông Lê Thanh Cương, trú cùng địa chỉ làm chủ và đứng ra tổ chức đánh bạc.

Hai chiếu bạc bị bắt quả tang, đáng chú ý có một giáo viên và một cán bộ kiểm lâm tham gia.

Vào khoảng 17h chiều nay (11/6), từ nguồn tin báo, Đội trinh sát Công an huyện Ea H'leo đã bất ngờ ập vào Hội trường Trung tâm tiệc cưới Xuân Cương thì bắt quả tang 8 người, chia thành 2 nhóm tổ chức đánh bài lá ăn tiền.

Tại chiếu bạc, Công an thu giữ gần 10 triệu đồng tiền mặt, nhiều bộ bài lá và các tài sản có giá trị khác như điện thoại, xe máy. Đáng chú ý, trong 8 đối tượng bị bắt quả tang, công an đã xác minh được danh tính hai người là ông Trịnh Xuân Tuyền, cán bộ đang công tác tại Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn; và bà Phan Thị Búp, là giáo viên trường THCS Chu Văn An, xã Ea H'leo. Sáu đối tượng còn lại đang được Công an huyện Ea H'leo tiếp tục xác minh. Riêng ông Cương, người đứng ra tổ chức đánh bạc đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc đang được Công an huyện Ea H'leo mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ giữa tháng 5/2019 tới nay, Công an huyện Ea H'leo đã liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc dưới các hình thức như: xóc đĩa, đánh bài lá, và cá độ đá gà.... Cơ quan chức năng huyện Ea H'leo cũng đã khởi tố gần 20 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc./.