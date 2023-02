Triệt phá ổ nhóm thuê mặt bằng khách sạn để tổ chức đánh bạc ở Quảng Ninh

Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc trái phép quy mô lớn, trong đó có 21 bị can bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc", 35 bị can bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

Khu vực tổ chức đánh bạc

Kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Công ty TNHH IGT Hạ Long và Công ty TNHH Đầu tư phát triển Tân Thế Giới ký hợp đồng thuê mặt bằng. Sau khi thuê mặt bằng, các đối tượng tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ khác kiểm tra, bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài lá thắng thua bằng "chip" được quy đổi thành tiền tại các khu vực trên.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện ở tầng 1 có 4 bàn đánh bạc do 8 nhân viên phục vụ 9 người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức chơi bài baccarat. Số "chip" thu giữ được quy đổi ra tiền Việt tại đây là gần 21 tỷ đồng.

Tại tầng 2 có 6 bàn đánh bạc do 12 nhân viên phục vụ 14 người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức chơi bài baccarat, niuniu, thu giữ trên bàn đánh bạc lượng chip tương đương hơn 85 tỷ đồng.

Phòng PC02 tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ thêm một số người tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc./.