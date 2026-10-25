Triệt phá “sào huyệt” lừa đảo trực tuyến, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Những kịch bản lừa đảo được chuẩn bị sẵn

Cuối năm 2025, đầu năm 2026, trước việc Campuchia và một số nước Đông Nam Á tăng cường triệt phá tội phạm lừa đảo trực tuyến, lãnh đạo Bộ Công an dự báo các đối tượng có thể chuyển hoạt động sang Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo nắm tình hình, ngăn chặn việc hình thành các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam.

Hàng trăm cảnh sát được huy động

Qua điều tra cơ bản trên không gian mạng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm người nước ngoài nhập cảnh, câu kết với người Việt Nam thuê địa điểm, mua sắm thiết bị tại khách sạn Văn Hoa, tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có dấu hiệu phạm tội.

Dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án, đấu tranh với hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Các hoạt động phạm tội diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10/2026.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Ban chuyên án xác định các đối tượng sinh hoạt, làm việc tại khách sạn Văn Hoa. Nhóm người Trung Quốc cùng các đối tượng người Việt Nam thành lập Công ty TNHH Không Gian Kinh Vĩ, trụ sở tại Bắc Ninh, để ký hợp đồng thuê địa điểm của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Vận tải Văn Hoa, do Nguyễn Văn Đồng (SN 1971), trú tại phường Nghi Sơn, làm giám đốc.

Khách sạn được chia thành hai khu: khu ba tầng phục vụ ăn, nghỉ, sinh hoạt; khu làm việc hai tầng, gồm bếp, nhà ăn và sáu phòng làm việc.

Tại các phòng làm việc, hoạt động lừa đảo được phân chia theo từng nhóm. Các đối tượng chuẩn bị máy tính, điện thoại, kịch bản lừa đảo, tài khoản mạng xã hội và website đầu tư. Theo tài liệu điều tra, thiết bị và dữ liệu được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Giăng bẫy tình cảm, dựng sàn đầu tư giả để chiếm đoạt tài sản

Kết quả điều tra xác định đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia và Myanmar.

Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự, cho biết các đối tượng thống nhất không sử dụng nhân viên người Việt Nam và không nhắm đến bị hại là người Việt Nam nhằm gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Nhóm lừa đảo trực tuyến chia thành các tổ, mỗi tổ có 4-5 nhân viên và một tổ trưởng. Các đối tượng sử dụng SIM không chính chủ mua tại Việt Nam, chủ yếu của mạng Vietnamobile, để lập tài khoản trên Line, QQ, WeChat, Facebook.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (áo trắng), trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khám xét, bắt giữ các đối tượng.

Theo kịch bản chuẩn bị sẵn, một số đối tượng giả làm doanh nhân thành đạt, đàn ông độc thân hoặc đã ly hôn để tiếp cận phụ nữ 40-50 tuổi. Số khác giả làm phụ nữ trẻ đẹp, thành công trong đầu tư chứng khoán, tài chính, tiền ảo, ngoại hối để làm quen với nam giới.

Sau thời gian nhắn tin, tạo dựng tình cảm và lòng tin, các tài khoản được chuyển cho tổ trưởng để dụ nạn nhân đầu tư vào những sàn mang tên Nexuswh, Delta Capital Market, MGX và UNISON-JP. Theo tài liệu điều tra, đây là các sàn do nhóm đối tượng tạo lập nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để tạo lòng tin, chúng cấp tài khoản có sẵn số dư, hướng dẫn giao dịch và giúp nạn nhân thắng những lệnh đầu tiên. Người chơi còn được rút khoản tiền nhỏ, thường bằng 5-10% số tiền thắng hiển thị trên tài khoản.

Thực chất, các đối tượng can thiệp hệ thống để tạo kết quả thắng và cho rút tiền ở giai đoạn đầu. Khi nạn nhân tin tưởng, chúng mời gọi nạp tiền để được khuyến mãi thêm 100% giá trị đầu tư.

Sau khi nhận tiền, hệ thống hiển thị khoản cộng thêm theo chỉ đạo của nhóm cầm đầu nhưng không cho rút. Các đối tượng viện lý do tài khoản bị lỗi hoặc tiền đang được cơ quan phòng, chống rửa tiền xác minh, yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền mới được rút vốn và lợi nhuận.

Khi nạn nhân không còn khả năng nộp tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Nhóm này chủ yếu nhắm đến người dân Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Livestream cá cược thể thao, sử dụng USDT để hỗ trợ giao dịch

Ngoài lừa đảo đầu tư, nhóm đối tượng còn tìm kiếm người chơi cá cược bóng đá, bóng rổ qua các nền tảng trực tuyến.

Chúng livestream các giải thể thao trên Douyin (TikTok Trung Quốc) và QQ để lôi kéo người Trung Quốc tham gia bốn website cá cược: doutiyu47.com:30050/app/userInfo; Yahuty35.com:30050/app/homepage; xly58.vip:32101/app/deposit và user-pc-new.dbsporxxxw1box/#/home.

Các đối tượng chèn đường dẫn đăng ký tài khoản vào livestream, sau đó chuyển người chơi cho nhân viên chăm sóc, hướng dẫn nạp, rút tiền và xử lý sự cố giao dịch.

Với giao dịch từ 10.000 tệ, chúng tư vấn sử dụng tiền điện tử USDT để nạp, rút tiền, nhằm tránh tài khoản ngân hàng bị phong tỏa. Hoạt động này cho thấy đường dây vừa lừa đảo trực tuyến, vừa tổ chức, hỗ trợ cá cược thể thao.

Các đối tượng tại thời điểm bị lực lượng Công an bắt giữ.

Giả mạo website tuyển dụng, nhắm đến người tìm việc tại Mỹ

Một thủ đoạn khác là giả mạo website tuyển dụng. Nhóm đối tượng sử dụng tài khoản Google SMS và trang www.odel.com, giả danh công ty ODEL DEV LLC để dụ người tìm việc tại Mỹ nộp phí tuyển dụng, đào tạo. Theo tài liệu điều tra, website thật của công ty phần mềm Mỹ này là www.odel.dev.

Các đối tượng dùng kịch bản soạn sẵn, kết hợp những công cụ như edatone.com, Google Dịch và ChatGPT để dịch nội dung từ tiếng Trung sang tiếng Anh. Chúng giả làm nhân viên tuyển dụng và người xin việc, trao đổi trong các nhóm Google SMS, WhatsApp nhằm tạo lòng tin.

Nhóm này quảng cáo công việc liên quan đến phát triển phần mềm với yêu cầu nhẹ nhàng, mức lương cao, sau đó dẫn nạn nhân đến website giả để nộp phí tuyển dụng, đào tạo rồi chiếm đoạt tiền.

Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng 3, cho biết các thủ đoạn từ giả danh doanh nhân, dựng sàn đầu tư đến mạo danh doanh nghiệp tuyển dụng đều có chung cách thức: tạo lòng tin, dụ nạn nhân giao dịch rồi chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá chuyên án

Trên cơ sở tài liệu thu thập, Cục Cảnh sát hình sự báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long xin ý kiến phá án. Sau khi được lãnh đạo Bộ đồng ý, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tham gia.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 113 người nước ngoài, gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, một người Malaysia và một người Myanmar.

Trong số này, 91 người nhập cảnh bằng visa du lịch; 22 người nhập cảnh trái phép, gồm 21 người không có hộ chiếu và một người có hộ chiếu nhưng không sử dụng giấy tờ này khi nhập cảnh do đang bị truy nã.

Lực lượng chức năng thu giữ 108 máy vi tính, hơn 500 điện thoại di động cùng hàng trăm bộ sạc, cáp máy tính được sử dụng làm công cụ phạm tội.

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng. Cơ quan điều tra khởi tố vụ án về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra tại khách sạn Văn Hoa.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 89 bị can, gồm 88 người nước ngoài và một người Việt Nam. Trong đó, Zhao Xuefeng (SN 1987), quốc tịch Trung Quốc, được xác định là đối tượng cầm đầu. Ba bị can bị khởi tố về cả hai tội danh theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng còn tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá trên mạng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm tại thời điểm bị bắt giữ.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngăn chặn từ sớm, từ xa các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Kết quả chuyên án là thành quả từ sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ với Công an tỉnh Thanh Hóa.

Việc triệt phá nhóm tội phạm tại khách sạn Văn Hoa cho thấy vai trò của công tác nắm tình hình, điều tra trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn tội phạm dịch chuyển từ Campuchia và các nước châu Á sang Việt Nam.

Với 113 người nước ngoài bị phát hiện, 108 máy vi tính, hơn 500 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu bị thu giữ, chuyên án làm rõ tổ chức có nhiều phương thức phạm tội, từ lừa đảo đầu tư, giả mạo tuyển dụng đến tổ chức cá cược thể thao.

Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh, việc triệt phá chuyên án thể hiện quyết tâm chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng lãnh thổ Việt Nam làm địa bàn hoạt động. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.