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Triệt phá sới bạc thu "phí vào cửa", cho vay lãi nặng tại Ninh Bình

Chủ Nhật, 16:47, 21/06/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Công an xã Rạng Đông vừa triệt phá thành công một sới bạc tinh vi dưới hình thức chơi liêng, bắt giữ 13 đối tượng. Sới bạc này lắp camera cảnh giới, thu "phí vào cửa", có đối tượng túc trực cho vay nặng lãi

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an xã Rạng Đông vừa phát hiện một ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi liêng ăn tiền tại một ngôi nhà thuộc thôn 6, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Công an xác định, ngôi nhà trên do Lê Văn Mão (SN 1987, trú xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Ngô Văn Lực (SN 1977, trú xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) thuê để tổ chức sới bạc nhằm thu lợi bất chính.

Theo phân công, Ngô Văn Lực chịu trách nhiệm tìm và thuê địa điểm, còn Lê Văn Mão trực tiếp quản lý, điều hành sới bạc, đồng thời rủ rê, lôi kéo các đối tượng đến tham gia đánh bạc. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng lắp đặt camera giám sát và khóa cửa trong thời gian diễn ra các ván bài.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ 13 đối tượng để điều tra

Mỗi người muốn vào sới bạc phải nộp 100.000 đồng tiền "phí vào cửa". Ngoài ra, những người thắng lớn còn phải nộp thêm từ 100.000 - 200.000 đồng cho các đối tượng tổ chức.

Đáng chú ý, Lâm Văn Tuấn (SN 1988, trú thôn 2 Nam Điền, xã Rạng Đông) thường xuyên có mặt tại sới bạc để cho các con bạc vay tiền với lãi suất cao nhằm tiếp tục đánh bạc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Văn Mão và Ngô Văn Lực đang tổ chức cho 10 đối tượng đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi liêng ăn tiền. Trong số này có 9 đối tượng trú tại xã Rạng Đông và 1 đối tượng trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.

Tại hiện trường, Công an thu giữ gần 80 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc, 2 bộ bài tú lơ khơ 52 lá, 13 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Sau khi biết lực lượng Công an triệt phá sới bạc, Hoàng Văn Trọng (SN 1987, trú xã Rạng Đông) đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận có tham gia đánh bạc tại sới bạc của Lê Văn Mão và Ngô Văn Lực vào tối 16/6/2026.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ 13 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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