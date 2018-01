Triệt phá thành công 2 đường dây ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP HCM vừa liên tiếp triệt phá thành công 2 đường dây vận chuyển mua bán ma túy số lượng lớn, thu giữ hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp và hàng chục kg ma túy đá từ Campuchia đưa về Việt Nam.

Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP HCM phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành bắt giữ La Văn Hải (sinh năm 1972), thường trú tại quận 8, nơi ở tại phường 3, quận 11 và Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm 1978), trú tại quận 11 khi 2 đối tượng đang giao dịch ma túy ngay tại khu vực cổng 1 Bệnh viện Chợ Rẫy, thu giữ 10kg ma túy đá hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải tại quận 11, trinh sát phát hiện thêm 3 kg ma túy đá và 6.000 viên thuốc lắc. Qua đấu tranh khai thác, công an đã bắt giữ đối tượng Hà Quang Vinh, sinh năm 1987, thường trú quận Bình Tân, chỗ ở phường 15, quận 8, một đầu mối quan trọng chuyên tiêu thụ ma túy trong đường dây.

Đối tượng La Văn Hải

Việc mở rộng điều tra, công an còn bắt thêm 5 đối tượng khác, gồm: Huỳnh Ngọc Tài (sinh năm 1988), trú tại quận 6; Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1993), quê Trà Vinh; Bùi Trung Tính (sinh năm 1996), quê An Giang; Thạch Dĩ An (sinh năm 2000), trú tại quận 8; Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1967), quê Long An, tiến hành thu giữ thêm một lượng lớn túy.

Tổng cộng số ma túy bị thu giữ hơn 26.300 viên thuốc lắc, 14 kg ma túy đá, 200 gram ketamine... Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất hồ sơ khởi tố 8 đối tượng theo quy định.

Cũng trong đợt này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP HCM triệt phá thành công một chuyên án ma túy khác bắt được đối tượng Nguyễn Văn Toàn (thường gọi là Tùng, sinh năm 1977, trú tại quận 4 cũng là một ông trùm chuyên lấy ma túy từ Camphuchia về Việt Nam phân phối và đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hà (sinh năm 1981, trú tại quận Gò Vấp) một "chân rết" đắc lực chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện. Tổng số tang vật thu giữ khoảng 13.000 viên thuốc lắc và 0,5 kg Ketamin..../.

