Triệt phá xưởng sản xuất quần áo giả nhãn hiệu nổi tiếng ở Hải Phòng

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng, ngày 18/5/2026, lực lượng chức năng gồm Đội Quản lý thị trường số 1, Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp với Đội 4 (Phòng Cảnh sát kinh tế) tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vân tại xã Bình Giang, TP Hải Phòng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công nhân tại cơ sở đang thực hiện các công đoạn cắt vải, in nhiệt, may thành phẩm quần áo giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Adidas, Nike và Li-Ning.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra thu giữ 2.350 sản phẩm quần áo thành phẩm các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ hoạt động sản xuất. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định hơn 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù nhận thức rõ hành vi gia công hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là vi phạm pháp luật, song vì mục đích vụ lợi, Nguyễn Văn Vân vẫn trực tiếp chỉ đạo công nhân thực hiện hoạt động sản xuất.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vân (sinh năm 1976, trú tại xã Bình Giang, TP Hải Phòng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cần nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ; không sản xuất, gia công, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.