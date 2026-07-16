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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn.
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cá độ, triệt xóa
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-triet-xoa-duong-day-ca-do-bong-da-qua-mang-voi-so-tien-giao-dich-gan-60-ty-dong.m3u8
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2026-07/tiktok-triet-xoa-duong-day-ca-do-bong-da-qua-mang-voi-so-tien-giao-dich-gan-60-ty-dong.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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