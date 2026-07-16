Tóm tắt

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn.