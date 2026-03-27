Triệt xóa nhóm đánh bạc tinh vi với nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự

Thứ Sáu, 09:57, 27/03/2026
VOV.VN - Ngày 27/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Quỳnh Phú đã triệt xóa một nhóm đánh bạc hoạt động tinh vi, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng này thường xuyên tụ tập vào ban đêm để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền.

Các đối tượng tham gia đều có nhân thân phức tạp, trong đó nổi lên như: Trần Văn Nghĩ (sinh năm 1958, trú tại thôn 6, xã Quỳnh Phú) từng bị truy nã về tội giết người, sau đó bị tuyên phạt tù chung thân về các tội Giết người, Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và trốn khỏi nơi giam giữ; Ngô Văn Bé (sinh năm 1961, trú tại thôn 4, xã Quỳnh Phú) có 2 tiền án về tội đánh bạc; Hồ Văn Hoàn (sinh năm 1972, trú tại thôn 3 Tân Sơn, xã Quỳnh Tam) có 3 tiền án về tội đánh bạc; Hồ Thúy An (sinh năm 1975, trú tại thôn Tân Tiến, xã Quỳnh Anh) có 1 tiền án về tội đánh bạc.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như thường xuyên thay đổi địa điểm, bố trí camera giám sát xung quanh, lựa chọn nhà kín, đóng cửa nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau thời gian dài mật phục, nắm chắc quy luật hoạt động, vào hồi 22h50 ngày 15/3/2026, tại nhà Tô Hoài Thu (sinh năm 1978, trú tại thôn Thuận Lợi, xã Quỳnh Phú), Tổ công tác Công an xã Quỳnh Phú đồng chủ trì, phối hợp Tổ địa bàn số 1 – Phòng PC01 Công an tỉnh Nghệ An bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 8 đối tượng (trong đó có chủ nhà) đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài "ba cây”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ bài tú lơ khơ, 8 điện thoại di động, 4 xe máy và số tiền 86.800.000 đồng.

Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: đánh bạc nhóm đối tượng tiến án tiền sự nghệ an.
Khởi tố bị can 19 tuổi về hành vi đánh bạc trên không gian mạng

VOV.VN - Hoàng Văn Trường ra quán net để đánh 'tài xỉu' được thua bằng tiền trên ứng dụng đánh bạc. Trong 1 ngày, Trường cá cược tới 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.

Phát hiện nhóm người tụ tập đánh bạc trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh bầu cử

VOV.VN - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Công an xã Yên Phong (tỉnh Thái Nguyên) đã phát hiện, xử lý một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc trái phép.

Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn ở Nha Trang

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người nước ngoài có hành vi đánh bạc trái phép tại một câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng đặt trong khách sạn 5 sao ở phường Nha Trang.

