English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt xóa tụ điểm ma túy, phát hiện đường dây cung cấp ở Khánh Hòa

Chủ Nhật, 15:58, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

Kiểm tra một quán karaoke đã ngừng hoạt động tại Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện 9 người dương tính với ma túy, thu giữ nhiều tang vật và mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng cung cấp ma túy.

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 25/10 cho biết, đang đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan đến một tụ điểm chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị triệt xóa, đồng thời lật tẩy hành tung đối tượng đã cung cấp "hàng" cho những kẻ nghiện.

triet xoa tu diem ma tuy, phat hien duong day cung cap o khanh hoa hinh anh 1
Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra một địa điểm liên quan đến ma túy.

Phát hiện 9 người dương tính với ma túy tại quán karaoke

Trước đó vào đêm 17/10, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Bắc Nha Trang tiến hành kiểm tra một quán karaoke đã ngừng hoạt động, nhưng có dấu hiệu chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài 4 người trông giữ cơ sở, bên trong một căn phòng còn có 9 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, tại hiện trường có một đĩa sứ chứa chất bột màu trắng, cạnh đó là dụng cụ sử dụng ma túy và một số túi nilon nhỏ có chất tinh thể màu trắng, viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Kiểm tra nhanh các đối tượng đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.

triet xoa tu diem ma tuy, phat hien duong day cung cap o khanh hoa hinh anh 2
Khám xét khẩn cấp nơi ở của một đối tượng có liên quan hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thu giữ nhiều ma túy, làm rõ các đối tượng cung cấp

Mở rộng kiểm tra nhà kho trong quán karaoke, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, thu giữ thêm 6 túi nilon nhỏ có chứa chất bột màu trắng cùng nhiều mảnh vỡ viên nén nghi vấn ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh khai thác nóng, lực lượng Công an an xác định hai đối tượng H.V.H (SN 1986, trú tại phường Bắc Nha Trang), P.T.C (SN 1997, trú tại phường Nam Nha Trang) liên quan đến việc cung cấp ma túy cho các đối tượng. Do đó một cuộc khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng tại phường Nam Nha Trang, tổ công tác thu giữ 25 túi nilon có chứa ma túy dạng tinh thể, ma túy khay và 116 viên ma túy tổng hợp. H và C khai nhận đã mua số ma túy này đưa về cất giấu để chia tách, bán lẻ cho các đối tượng nghiện.

triet xoa tu diem ma tuy, phat hien duong day cung cap o khanh hoa hinh anh 3
Tang vật nghi vấn ma túy đã được thu giữ để trưng cầu giám định.

Tiếp tục phát hiện các đối tượng liên quan

Đấu tranh mở rộng điều tra, chiều 18/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Nam Nha Trang đến khu vực cầu Bình Tân truy chặn, bắt quả tang N.V.L (SN 1992, trú tại phường Bắc Nha Trang) đang tàng trữ trái phép 1 túi nilon có chứa 39 viên nén và 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng. L khai nhận đó là ma túy khay và thuốc lắc đang cất giấu để bán lẻ cho đối tượng nghiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của L tại phường Nam Nha Trang, tổ công tác tiếp tục thu giữ một túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng. Ngay trong đêm, tổ công tác phát hiện thêm N.T.A.T (SN 1975, trú tại phường Nam Nha Trang) là đối tượng liên quan đến đường dây cung cấp ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Theo Việt Tường/Báo CAND
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hai vụ ma túy liên tiếp ở Hà Nội, 6 người bị khởi tố
Hai vụ ma túy liên tiếp ở Hà Nội, 6 người bị khởi tố

VOV.VN - Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy tại chung cư và phòng trọ, khởi tố 6 đối tượng và tạm giữ hình sự 3 người để điều tra.

Hai vụ ma túy liên tiếp ở Hà Nội, 6 người bị khởi tố

Hai vụ ma túy liên tiếp ở Hà Nội, 6 người bị khởi tố

VOV.VN - Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy tại chung cư và phòng trọ, khởi tố 6 đối tượng và tạm giữ hình sự 3 người để điều tra.

Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội
Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

VOV.VN - Công an xã Thanh Oai (Hà Nội) đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan.

Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

VOV.VN - Công an xã Thanh Oai (Hà Nội) đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan.

Hà Nội triệt phá loạt vụ ma túy, bắt 11 đối tượng
Hà Nội triệt phá loạt vụ ma túy, bắt 11 đối tượng

VOV.VN - Công an xã Bình Minh, Hà Nội liên tiếp đấu tranh, triệt phá các vụ án ma túy, bắt giữ 11 đối tượng, thu gần 154 gam Ketamine, Methamphetamine và Heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Hà Nội triệt phá loạt vụ ma túy, bắt 11 đối tượng

Hà Nội triệt phá loạt vụ ma túy, bắt 11 đối tượng

VOV.VN - Công an xã Bình Minh, Hà Nội liên tiếp đấu tranh, triệt phá các vụ án ma túy, bắt giữ 11 đối tượng, thu gần 154 gam Ketamine, Methamphetamine và Heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy ở Hà Nội
Bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy ở Hà Nội

VOV.VN - Công an xã Hồng Sơn, Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Văn Phú tàng trữ ma túy. Cả hai đều từng có tiền án.

Bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy ở Hà Nội

Bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy ở Hà Nội

VOV.VN - Công an xã Hồng Sơn, Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Văn Phú tàng trữ ma túy. Cả hai đều từng có tiền án.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật