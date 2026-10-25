Triệt xóa tụ điểm ma túy, phát hiện đường dây cung cấp ở Khánh Hòa

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 25/10 cho biết, đang đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan đến một tụ điểm chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị triệt xóa, đồng thời lật tẩy hành tung đối tượng đã cung cấp "hàng" cho những kẻ nghiện.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra một địa điểm liên quan đến ma túy.

Phát hiện 9 người dương tính với ma túy tại quán karaoke

Trước đó vào đêm 17/10, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Bắc Nha Trang tiến hành kiểm tra một quán karaoke đã ngừng hoạt động, nhưng có dấu hiệu chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài 4 người trông giữ cơ sở, bên trong một căn phòng còn có 9 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, tại hiện trường có một đĩa sứ chứa chất bột màu trắng, cạnh đó là dụng cụ sử dụng ma túy và một số túi nilon nhỏ có chất tinh thể màu trắng, viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Kiểm tra nhanh các đối tượng đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của một đối tượng có liên quan hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thu giữ nhiều ma túy, làm rõ các đối tượng cung cấp

Mở rộng kiểm tra nhà kho trong quán karaoke, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, thu giữ thêm 6 túi nilon nhỏ có chứa chất bột màu trắng cùng nhiều mảnh vỡ viên nén nghi vấn ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh khai thác nóng, lực lượng Công an an xác định hai đối tượng H.V.H (SN 1986, trú tại phường Bắc Nha Trang), P.T.C (SN 1997, trú tại phường Nam Nha Trang) liên quan đến việc cung cấp ma túy cho các đối tượng. Do đó một cuộc khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng tại phường Nam Nha Trang, tổ công tác thu giữ 25 túi nilon có chứa ma túy dạng tinh thể, ma túy khay và 116 viên ma túy tổng hợp. H và C khai nhận đã mua số ma túy này đưa về cất giấu để chia tách, bán lẻ cho các đối tượng nghiện.

Tang vật nghi vấn ma túy đã được thu giữ để trưng cầu giám định.

Tiếp tục phát hiện các đối tượng liên quan

Đấu tranh mở rộng điều tra, chiều 18/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Nam Nha Trang đến khu vực cầu Bình Tân truy chặn, bắt quả tang N.V.L (SN 1992, trú tại phường Bắc Nha Trang) đang tàng trữ trái phép 1 túi nilon có chứa 39 viên nén và 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng. L khai nhận đó là ma túy khay và thuốc lắc đang cất giấu để bán lẻ cho đối tượng nghiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của L tại phường Nam Nha Trang, tổ công tác tiếp tục thu giữ một túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng. Ngay trong đêm, tổ công tác phát hiện thêm N.T.A.T (SN 1975, trú tại phường Nam Nha Trang) là đối tượng liên quan đến đường dây cung cấp ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.