Triệu tập 2 vợ chồng thu mua sổ BHXH trục lợi bất chính

Chiều nay (13/4), Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM và tỉnh Bình Dương đã triệu tập 2 đối tượng, ngụ tại quận 12, TP HCM để làm rõ hành vi mạo danh, thu mua sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi bất chính.



Liên tục những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản mạo danh cơ quan bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để đăng tải thông tin, chèo kéo công nhân bán lại sổ bảo hiểm xã hội.

Công an làm việc với Lê Quốc Việt (sinh năm 1990).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định và triệu tập Ngô Thị Thúy Kiều và Lê Quốc Việt (cùng sinh năm 1990, có quan hệ vợ chồng), ngụ Quận 12, TP. HCM lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng khai, do thiếu hiểu biết nên đã có hành vi sai trái. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ hàng chục sổ bảo hiểm xã hội cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan để mở rộng điều tra, xử lý./.