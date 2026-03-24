Triệu tập 4 đối tượng sau vụ đua xe gây tai nạn chết người ở Hà Nội

Thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 32 (đoạn khu vực tượng đài Phùng và chân cầu Phùng) xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên, học sinh tụ tập điều khiển xe máy điện độ chế, xe gắn máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh, trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nhóm đối tượng trong vụ việc

Đáng chú ý, vào chiều ngày 21/3/2026, tại khu vực này đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ của nhóm thanh thiếu niên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Đan Phượng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh và triệu tập 4 đối tượng (đều dưới 18 tuổi) có liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực trên.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, gây mất trật tự và an toàn giao thông.