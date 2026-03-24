Triệu tập 4 đối tượng sau vụ đua xe gây tai nạn chết người ở Hà Nội

Thứ Ba, 07:35, 24/03/2026
VOV.VN - Ngày 24/3, Công an Hà Nội thông tin, Cơ quan chức năng vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên đi xe tốc độ cao, lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 32, Hà Nội đoạn qua khu vực tượng đài Phùng và chân cầu Phùng, sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 32 (đoạn khu vực tượng đài Phùng và chân cầu Phùng) xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên, học sinh tụ tập điều khiển xe máy điện độ chế, xe gắn máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh, trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nhóm đối tượng trong vụ việc

Đáng chú ý, vào chiều ngày 21/3/2026, tại khu vực này đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ của nhóm thanh thiếu niên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Đan Phượng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh và triệu tập 4 đối tượng (đều dưới 18 tuổi) có liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực trên.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, gây mất trật tự và an toàn giao thông.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: thanh thiếu niên đua xe gây rối trật tự công cộng Quốc lộ 32 1 người tử vong Công an Hà Nội
Tin liên quan

Công an Hà Nội truy nã đối tượng gây rối trật tự công cộng tại hồ Văn Quán

VOV.VN - Ngày 9/12, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 2009, thường trú tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo nổ trái phép, gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh (SN 2001) và Hoàng Văn Huy (SN 2007; cùng trú tại thôn Đại Từ, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ trái phép.

Cặp vợ chồng bị truy nã vì gây rối trật tự công cộng sa lưới ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ thành công cặp vợ chồng Trần Trung (SN 1973) và Hoàng Thu Trang (SN 1982), cùng thường trú tại 783 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội, về tội Gây rối trật tự công cộng. Hai đối tượng này đã bị truy nã sau khi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

