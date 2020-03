Triệu tập một số người liên quan vụ đốt pháo đám cưới ở Sóc Sơn

Liên quan đến vụ đốt pháo nổ trong đám cưới ở Hà Nội, chiều 3/3, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp của Công an thành phố Hà Nội vào cuộc xác minh, điều tra, xử lý vụ một gia đình ở xã Phù Lỗ đốt số lượng lớn pháo trong đám cưới.

Người đàn ông rải pháo ngay sát đường lớn. Ảnh: Facebook NGUYỄN VĂN SƠN TRUNG

Công an huyện Sóc Sơn cũng cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin trên về việc có một gia đình ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn tổ chức đám cưới đốt số lượng lớn ngoài đường và trong rạp gây ra những tiếng nổ lớn thì Công an xã Phù Lỗ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Sóc Sơn đã xuống hiện trường, lập biên bản điều tra các vấn đề liên quan.

Bước đầu, công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số người để tiến hành xác minh, làm rõ.

Trước đó trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video clip một người đàn ông tại một đám cưới ở xã Phù Lỗ rải pháo thành 3-4 dãy trước cửa nhà. Bên trong rạp cưới, gia chủ treo pháo dọc hai bên lối đi vào sân khấu.

Bên trong rạp cưới cũng được treo những dải pháo dài hàng chục mét