Triệu tập nhóm thanh niên “đầu trần” chặn xe ô tô trên quốc lộ 1A ​

Ngày 12/4, Trung tá Nguyễn Duy Hà – Đội trưởng CSGT Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã triệu tập nhóm thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang chặn xe ô tô trên quốc lộ 1A sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội. Hình ảnh nhóm “nam thanh nữ tú” đầu trần điều khiển xe máy chặn ô tô trên quốc lộ 1A.



Trước đó, vào ngày 11/4, trên các trang mạng xã hội một người dùng facebook có tên Nguyễn Linh đã đăng tải hình ảnh và clip với tựa đề “QL1A đoạn qua Nghi Lộc trưa nay, đưa dâu mà trai làng chặn hàng loạt ôtô không cho vượt…”.

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng 3 chặn các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1A. Sau khi clip được đăng tải, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người tỏ ra bức xúc về hành động của nhóm thanh niên trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Công an TP Vinh đã vào cuộc làm rõ: “Sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan truyền thông, đơn vị đã trực tiếp ra khu vực xuất hiện trong clip để truy tìm, xác định đoạn đường, tra biển số xe, trích xuất camera và các biện pháp nghiệp vụ khác để xác định chủ sở hữu phương tiện trên”, Trung tá Hà cho biết.

Ngay sau đó, Đội CSGT TP Vinh đã xác định được người điều khiển xe máy mang biển số 38D1-191.15 là Lưu Văn Độ (SN 1989, trú tại xóm 10, xã Nghi Liên, TP Vinh). Người điều khiển xe máy biển số 37B2-676.08 là Lưu Văn Lâm (SN 1999, trú tại xóm 10, xã Nghi Liên, TP Vinh). Đây là hai chiếc xe máy xuất hiện trong đoạn clip.

Sau khi xác minh lực lượng chức năng đã triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ.



Trong bản tường trình, cả hai khai là hai anh em con bác, con chú. Độ cho biết, sáng 11/4, do đám cưới em trai ruột, anh em nhà nội đang trên đường rước dâu từ xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc) về xóm 10 (xã Nghi Liên) nên khi đến đoạn đường trên (K453 QL1A, thuộc xóm 13, xã Nghi Liên) thì nhóm của Độ, Lâm và một xe khác (chưa rõ người điều khiển) chạy lên để chặn xe tải dành đường cho xe dâu đi trước. Độ và Lâm thừa nhận hành vi này là vi phạm luật giao thông nhưng nghĩ là ngày vui của em trai chỉ có một ngày nên không sao./.