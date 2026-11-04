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Triệu tập nữ tài xế ô tô chèn ép, tông thai phụ ở Lào Cai

Thứ Tư, 23:07, 04/11/2026
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VOV.VN - Nữ tài xế VF3 thừa nhận chèn ép, va chạm với thai phụ đi xe máy điện trên đường Hoàng Liên.

 

Ngày 4/11, Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) triệu tập nữ tài xế ô tô VinFast VF3 liên quan vụ chèn ép, va chạm với thai phụ đi xe máy điện trên đường Hoàng Liên để làm rõ sự việc.

Xe Vinfast VF3 chèn ép, tông người phụ nữ đang mang thai ở Lào Cai.

 

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ô tô VinFast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.24 liên tục áp sát, chèn ép rồi va chạm với một phụ nữ đi xe máy điện. Hình ảnh này thu hút sự chú ý và gây nhiều ý kiến trong dư luận.

Công an phường Lào Cai xác định người lái ô tô là Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố 25, Kim Tân, phường Lào Cai) và triệu tập người này đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận, khoảng 15h ngày 1/11, người này lái ô tô chở con trai, di chuyển từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân. Khi đi trên đường Hoàng Liên, do không bật tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng, Sang mâu thuẫn với chị P.T.T. (SN 1990, trú phường Cam Đường), lúc này đang đi xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, nữ tài xế lái ô tô áp sát, chèn ép và cản trở xe máy điện của chị T. di chuyển. Có thời điểm, chiếc VF3 đánh lái quay ngang đường, chắn một phần lối đi của phương tiện khác.

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Nữ tài xế Võ Tuyết Sang tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Khi chị T. vượt lên và dừng lại ở khu vực đèn đỏ, chiếc ô tô tiếp tục tiến tới, áp sát rồi va chạm vào phần đuôi xe máy điện, khiến phương tiện đổ xuống đường. Chị T. được xác định đang mang thai và phải điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai.

Làm việc với công an, Võ Tuyết Sang thừa nhận đã đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở chị T. di chuyển. Nữ tài xế khai hành động này xuất phát từ sự bức xúc sau khi hai bên tranh cãi và bản thân muốn tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ.

Trước đó, chị T. cho biết bản thân rất lo lắng cho sức khỏe của thai nhi sau cú ngã. Theo chia sẻ của người phụ nữ, em bé là kết quả của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau 10 năm gia đình mong mỏi có con. Vì vậy, việc phải nằm viện điều trị khiến chị và người thân càng thêm bất an.

Hiện Công an phường Lào Cai tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh toàn bộ diễn biến, đánh giá tính chất và mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Viên Minh/VTCNews
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