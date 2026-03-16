Triệu tập tài xế ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn khiến một phụ nữ nhập viện

Thứ Hai, 14:32, 16/03/2026
VOV.VN - Ngày 16/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ và triệu tập tài xế điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Trước đó, khoảng 1h ngày 15/3, tại khu vực trước cửa số nhà 209 đường Hồ Sen (phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô mang BKS 15K-279.82 với bà H.N.T. (sinh năm 1966, trú tại phường Lê Chân) đang đi nhặt rác và đứng trên vỉa hè.

Do thiếu quan sát, lái xe đã va chạm với bà H.N.T., khiến nạn nhân bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Camera ghi lại cảnh xe ô tô va chạm với người phụ nữ trên đường Hồ Sen.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái xe ô tô đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Lê Chân đã xác định được phương tiện liên quan đến vụ tai nạn.

Qua điều tra, lái xe được xác định là anh N.X.T. (sinh năm 1978, trú tại phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng).

Làm việc với cơ quan công an, anh N.X.T. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe ô tô mang BKS 15K-279.82.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng: Góc nhìn pháp lý từ luật sư

Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán ma túy trên không gian mạng

42.000 người sập bẫy Xintel: Một nạn nhân ở Thanh Hóa mất gần 7,3 tỷ đồng

