Trộm đột nhập UBND xã lúc nửa đêm, lấy đi hàng chục triệu đồng

Ngày 18/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, vừa qua kẻ gian đã đột nhập vào trụ sở UBND xã phá khóa cửa phòng làm việc của kế toán và phó chủ tịch xã lấy cắp khoảng 30 triệu đồng.

Trụ sở UBND xã Nghĩa Lộc -nơi bị kẻ gian đột nhập.

Sự việc được camera an ninh tại đây ghi lại, hiện Ban công an xã này đang tích cực phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra truy bắt thủ phạm.



Theo đó, vào khoảng 11h37’ ngày 14/3, lợi dụng lúc đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào trụ sở UBND xã Nghĩa Lộc. Tại đây, đối tượng phá khóa cửa phòng kế toán xã lấy đi khoảng 30 triệu đồng. Số tiền bị mất cắp bao gồm tiền lương của nữ kế toán vừa mới nhận, tiền thu ngân sách xã…

Tiếp đó, đối tượng phá khóa cửa phòng làm việc của phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc lấy đi 1,5 triệu đồng rồi tẩu thoát. Phát hiện sự việc, Ban công an xã Nghĩa Lộc đã bảo vệ hiện trường, đồng thời báo sự việc đến Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp điều tra truy bắt thủ phạm.