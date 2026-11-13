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Trốn thuế hơn 280 triệu đồng, chủ cơ sở tái chế nhựa ở Hưng Yên bị khởi tố

Thứ Sáu, 22:44, 13/11/2026
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VOV.VN - Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh hạt nhựa tái chế tại làng nghề Minh Khai, xã Như Quỳnh (Hưng Yên) bị khởi tố về hành vi trốn thuế với số tiền hơn 280 triệu đồng.

Ngày 13/11, theo Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa phát hiện một hộ kinh doanh ở làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, xã Như Quỳnh có hành vi trốn thuế.

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Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở cơ sở sản xuất, kinh doanh hạt nhựa tái chế do bà N.Q.L trực tiếp điều hành. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo kết quả xác minh, cơ sở sản xuất, kinh doanh hạt nhựa tái chế do bà N.Q.L (trú tại thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh) trực tiếp điều hành, trong giai đoạn từ năm 2021- 2025 đã phát sinh doanh thu lớn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tái chế phế liệu nhựa.

Tuy nhiên, với mục đích trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, bà N.Q.L đã không thực hiện việc nộp hồ sơ kê khai thuế, không báo cáo doanh thu với cơ quan thuế theo quy định. Tổng số tiền thuế trốn được xác định là hơn 280 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà N.Q.L về tội trốn thuế.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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