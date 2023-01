Trốn truy nã 33 năm vẫn không thoát

Vào hồi 8h30 ngày 13/1, tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra; Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT (Công an tỉnh Sơn La), Công an huyện Mộc Châu và Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc) đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng bị bắt giữ là Sồng A Khai (tên gọi khác là Sùng A Khai), SN 1977, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Đối tượng Sồng A Khai tại cơ quan công an

Đối tượng Khai bị bắt theo quyết định truy nã số 02 ngày 22/5/2012 của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình bắt giữ, dẫn giải Sồng A Khai, người nhà đối tượng và một số người dân ở bản Co Tang đã có hành vi chống đối lực lượng công an, dùng đá ném vào người và xe; đồng thời dùng gậy đánh, khiến ông Cà Văn Nghĩa (cán bộ Công an huyện Vân Hồ) bị thương nhẹ và làm hư hỏng gương chiếu hậu xe đặc chủng của lực lượng Công an.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

** Trước đó, vào ngày 12/1, tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng Lê Mạnh Hùng (56 tuổi). Đây là đối tượng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã năm vào 1989, khi đối tượng này đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, nhưng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Đối tượng Lê Mạnh Hùng tại cơ quan công an.

Trong thời gian trốn truy nã, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng Lê Mạnh Hùng đã liên tục thay đổi nơi ở, lẩn trốn ở nhiều địa phương khác nhau và chỉ xin làm những công việc không cần khai báo rõ nhân thân, lý lịch như thợ xây, thợ mộc...

Tính đến thời điểm bị bắt, Hùng đã trốn truy nã 33 năm, đã lấy vợ và có 3 con.

Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.