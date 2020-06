Trong tháng 5, Bộ Công an triệt phá 180 băng, nhóm tội phạm

Sáng nay (1/6), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình công tác Công an tháng 5/2020; triển khai nhiệm vụ công tác công an tháng 6. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Trong tháng 5, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 3 nghìn 324 vụ phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá 179 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 634 vụ, hơn 4 nghìn đối tượng cờ bạc... Lực lượng chức năng đã xử lý gần 234 nghìn vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó đã xử lý hơn 9 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ hơn 38 nghìn phương tiện giao thông các loại, phạt tiền hơn 227 tỷ đồng...



Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động đấu tranh, vô hiệu hóa kịp thời các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiên quyết xử lý kịp thời các thông tin xấu độc, sai sự thật; chủ động cung cấp, định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.



Triển khai Kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế Năm Chủ tịch ASEAN 2020; các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước. Thực hiện quyết liệt các giải pháp, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình, phát hiện và có biện pháp mạnh mẽ, kịp thời để ngăn chặn, tấn công, triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất “xã hội đen”, bảo kê, cờ bạc, cá độ bóng đá…

Tiếp tục triển khai và tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm đối với Kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phòng, ngừa đua xe trái phép và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn các cơ sở giam giữ.

Đồng thời tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.