Trung tá công an kể chuyện triệt phá những vụ trọng án

Niềm say mê vượt mọi gian khó



Nghe kể về anh - Trung tá Trần Hiệu, đội trưởng Ðội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân (Ðội 4), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, đã lâu nhưng hẹn hò mãi, mới gặp được anh vào những ngày áp Tết. Cuộc trò chuyện chưa được bao lâu, anh Hiệu liên tục nhận được điện thoại báo công việc.

Trung tá Trần Hiệu kể chuyện phá án.

Tạm tắt điện thoại, anh nói chỉ có thể trao đổi với chúng tôi khoảng 20 phút, sau đó anh phải đi. “Dịp cận Tết, an ninh trật tự trên địa bàn càng trở nên phức tạp. “Có những cuộc tuần tra chúng tôi phải đi thâu đêm, có khi trở về đơn vị khi trời đã dần sáng”, anh Hiệu chia sẻ

Bắt đầu câu chuyện, chúng tôi hỏi anh “đã lo Tết cho gia đình được nhiều chưa?”, Trung tá Hiệu cười và chia sẻ, những dịp lễ tết, cũng chỉ có ba mẹ con lo với nhau. Hiểu được công việc của chồng, của cha, bao năm nay, vợ con đã đồng hành cùng anh. Dịp Tết đến, người người mong sức khỏe, tiền tài, còn vợ con của chiến sỹ công an chỉ mong chồng và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, bình yên trở về…

Trung tá Hiệu cho biết, cũng nhờ sự hy sinh của “hậu phương vững chắc”, từ năm 2014 đến nay, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương không nợ một vụ trọng án nào. Chỉ tính riêng năm 2019, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, anh đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp; nhiều chuyên án lớn ghi dấu ấn. Trong đó, 9 vụ án Giết người, một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng 30 bánh heroin- vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay được triệt phá trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Gần 20 năm công tác trong ngành, thì có tới 15 năm Trung tá Trần Hiệu gắn bó với mảng điều tra trọng án, bây giờ còn gọi là án xâm phạm nhân thân. Phần lớn trong số đó là những vụ án chưa biết rõ thủ phạm, nguyên nhân gây án. Theo Trung tá Hiệu, đã làm điều tra thì lúc nào cũng phải có niềm đam mê. Khi đã có đam mê thì việc khó nhất cũng dễ dàng hóa giải thành công.

Bởi, trong các vụ trọng án, ngoài một số ít các trường hợp thực hiện hành vi phạm tội một cách tức thời do bốc đồng, nóng giận và thiếu kiềm chế thì cũng có những kẻ thủ ác đã có rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội từ trước. Quá trình gây án vì thế đã có sự tính toán tỉ mỉ, kỹ lưỡng để qua mặt cơ quan điều tra. Cá biệt, một số trường hợp còn có sự chuẩn bị trước về tâm lý, dàn dựng lời khai một cách hợp lý hòng tạo chứng cứ ngoại phạm...

Vụ án phức tạp nhất trong 15 năm

Kể lại vụ án giết người cận Tết năm 2017 xảy ra trên địa bàn thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Trung tá Trần Hiệu cho biết, đây có lẽ là vụ án khó và bế tắc nhất trong 15 năm làm điều tra trọng án.

Đối tượng Lương Trọng Thăng.

Trong vụ án này, đối tượng Lương Trọng Thăng, SN 1986, mặc dù có tiền sử mắc bệnh động kinh được cấp phát thuốc và điều trị tại tạm y tế xã Cẩm Điền nhưng tại địa phương lại sống rất lưu manh khi chuyên hoạt động cho vay nặng lãi, trộm cắp. Đây cũng là một trong những đối tượng hình sự ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng.

Với bản tính côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ với một cháu bé 12 tuổi mà đối tượng đã ra tay sát hại dã man cháu khi bị gọi là “thằng điên”. Theo đó, khoảng 5h sáng ngày 5/12/2016, Lương Trọng Thăng ngủ dậy đi bộ ra đường liên thôn Hòa Tô. Khi đến trước cổng nhà ông Đặng Văn Vững (ông nội nạn nhân), biết ông bà Vững đi chợ sớm như mọi ngày, ở nhà chỉ có mình nạn nhân. Nghĩ đến việc bị cháu bé trêu trọc trước đó, Thăng đã trèo cổng vào nhà, xuống bếp lấy một con dao rựa rồi lên nhà chém liên tiếp vào mặt và đầu cháu bé khi cháu đang ngủ say khiến cháu tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, xác định vụ án phức tạp, lại gần Tết, áp lực phá án nhanh nên thời điểm này, toàn bộ trinh sát của Phòng Hình sự được tung ra và ăn nằm ở địa phương. Trung tá Trần Hiệu cho biết, sau hơn 20 ngày rà soát tất cả các mối quan hệ, các đối tượng có tiền án, tiền sự ở địa phương thì nổi lên đối tượng Lương Trọng Thăng. Tuy nhiên, do Thăng chỉ mất có 7 phút để gây án nên các cán bộ công an đã phải vạch ra rất nhiều giả thuyết và hướng điều tra khác nhau. Từ những phân tích và các bằng chứng vững chắc được thu thập sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Thăng.

Trung tá Trần Hiệu và đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân họp bàn phương án.

Trung tá Hiệu cho biết, lúc mới bị bắt, đối tượng này rất ngoan cố và không hề khai nhận bất cứ điều gì. Sau đó đối tượng giả điên, giả dại để tránh né điều tra trong khi người nhà đối tượng làm rùng beng nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong suốt thời gian điều tra vụ án.

Để phục vụ cho công tác phá án, lực lượng chức năng phải đưa đối tượng đi chữa bệnh thần kinh ở bện viện tâm thần gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Khi đưa xuống bệnh viện, Trung tá Trần Hiệu phải trực tiếp đấu tranh với đối tượng Thăng gần 20 ngày. Lúc này, các cán bộ điều tra của đội phải đóng nhiều vai khác nhau từ bác sỹ tâm thần, luật sư bào chữa, thầy cúng, mới khai thác được thông tin từ đối tượng.

Hơn 20 ngày để chứng minh Thăng có tội, lại thêm gần 1 tháng đấu trí tại bệnh viện để đối tượng nhận tội, Trung tá Hiệu nói vui, có cán bộ của Phòng Hình sự “bạc cả tóc, hói cả đầu. Cuối cùng, đối tượng Thăng cũng khai vị trí cất con dao gây án”.

Theo đó, sau khi chém cháu bé xong, đối tượng Thăng cho biết, hắn giấu con dao trong ống cống thoát nước gần khu nhà. Lúc này, lực lượng chức năng mang máy dò kim loại đi dò nhưng không thấy. Bởi vị trí giấu con dao nằm gần cột điện nên khi máy dò kim loại rà qua thì mọi người chỉ nghĩ trong cột điện có sắt, chứ không nghĩ có dao dưới đó. Mãi tới đêm hôm đó, các chiến sĩ mới mò được tang vật gây án”, Trung tá Trần Hiệu kể lại và cho biết, đây chính là bước đột phá quan trọng giúp phá vụ trọng án có lúc tưởng như bế tắc này.

Không phá vụ án nhanh, khó làm yên lòng dân

Một vụ án phức tạp khác mà Trung tá Hiệu từng tham gia phá án là vụ giết người, cướp tài sản do đối tượng Vũ Viết Tuân (SN 1987, trú tại Tân Việt, Thanh Hà) thực hiện trên địa bàn huyện Thành Hà vào cuối năm 2018. Theo Trung tá Hiệu, vụ án này từng gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó bởi sự tàn độc của kẻ thủ ác. Chỉ vì đồng tiền, kẻ thủ ác đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người lái xe taxi vô tội.

Trung tá Hiệu cho biết, khi bắt tay vào việc điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Thanh Hà đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Đây là một vụ trọng án hết sức phức tạp do thời gian xảy ra án mạng là vào lúc đêm tối, lại ở một nơi vắng vẻ, không có người qua lại. Tuy nhiên, với quyết tâm phải phá bằng được vụ án để làm yên lòng nhân dân, Đội trưởng Trần Hiệu và những người đồng đội của anh đã bắt tay vào điều tra một cách tỉ mỉ, cẩn trọng và nhanh chóng tìm ra những manh mối quan trọng.

Đối tượng Tuân đã khai nhận hành vi.

Các cán bộ điều tra tập trung rà soát tại điểm đầu là khu vực cổng chợ Cẩm Đông nơi anh Hải nhận đón khách đi về Hải Dương. Nhờ đó, họ đã lấy được lời khai từ một nhân chứng quan trọng là lái xe Mai Viết Cường (nơi cư trú Diêm Thuỷ, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Anh Cường chính là người đã chở nam thanh niên nằm trong số các đối tượng nghi vấn từ Bến Thuỷ nội địa thuộc phường Cẩm Đông để đi về Hải Dương rồi trả khách tại đây nên đã may mắn thoát nạn.

Từ lời khai của anh Cường kết hợp với các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Vũ Viết Tuân và vận động đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.