Trước tòa, cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng khai nhận có phần trách nhiệm

5. Không có dấu hiệu tội phạm vụ thai nhi tử vong với vết đứt ở cổ: Lý do được đưa ra là sau khi xảy ra sự việc, gia đình sản phụ không đề nghị mở cuộc điều tra, không tiến hành khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết của thai nhi… Do đó không đủ căn cứ để xác định sự việc xảy ra có dấu hiệu của tội phạm. Trước đó, theo kết luận tại Công văn số 230/CV-CSĐT của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ gửi Sở Y tế Hà Tĩnh ngày 27/8/2019 nhận định, thai lưu trước khi vào viện. Trong ảnh: Bệnh viện nơi xảy ra sự việc.