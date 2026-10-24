Truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

Ngày 24/10, theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đơn vị phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an các địa phương tổ chức xác minh, truy bắt 4 phạm nhân đang chấp hành án tù đã lợi dụng sơ hở trong lúc lao động để bỏ trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an (Địa chỉ: xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) ngày 21/10.

Các phạm nhân gồm: Phạm nhân Hồ Văn Tình, sinh năm 2002, HKTT: Tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai; chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn, sinh năm 1995, HKTT: thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa; chấp hành án phạt 20 năm tội Giết người.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy, sinh năm 1999, HKTT: xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai; đang chấp hành án phạt 20 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm nhân Lê Văn Cường, sinh năm 1994, HKTT: khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ; chấp hành án phạt 10 năm về tội Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình tổ chức truy bắt, đến khoảng 4h35 ngày 24/10 đã bắt giữ được đối tượng Lê Văn Cường tại xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa (cách hiện trưởng khoảng 40 km).

Đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động quan sát, chú ý các dấu hiệu bất thường và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin truy tìm.

Các doanh nghiệp vận tải, lái xe đường dài, cơ sở lưu trú và người dân tại tỉnh Khánh Hòa cùng các địa phương lân cận cần tăng cường cảnh giác, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác truy bắt; phòng ngừa việc các đối tượng gây án trong quá trình bỏ trốn.

Khi có thông tin liên quan, đề nghị người dân liên hệ ngay Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an qua số điện thoại 0911221155 hoặc cơ quan Công an gần nhất.