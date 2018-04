Truy bắt kẻ giết nữ lái đò vứt xác xuống sông

Liên quan đến vụ cô lái đò mất tích, thông tin trên báo Người Lao động cho biết, ngày 30/4, Công an tỉnh Tiền Giang xác định nạn nhân nghi bị giết, cướp sau đó bị vứt xác xuống sông phi tang. Trong ảnh: Cơ quan CSĐT đang thu thập thông tin. Theo thông tin ban đầu cũng cho biết, một số tài sản gồm tiền, vàng trị giá khoảng 60 triệu đồng trên người nạn nhân đã không tìm thấy. Trong ảnh: Chiếc đò máy được ngư dân lai dắt vào bờ. (Ảnh: Nhật Trường). Trước đó, khoảng 22h ngày 28/4, anh Trần Văn Hiếu (35 tuổi, quê Bến Tre), người làm công trên bè phát hiện đò du lịch mang biển kiểm soát TG-8243 không có người lái trôi dạt trên sông Tiền, anh Hiếu kéo chiếc đò cột vào bè cá. Trong ảnh: chiếc đò của nạn nhân. (Ảnh:Zing) Sáng 29/4, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường phát hiện trong buồng lái của chiếc đò có nhiều vật dụng bị xáo trộn, dính nhiều máu và một con dao nhọn. Trong ảnh: trên đò còn lưu nhiều vết máu. (Ảnh: Nhật Trường). Ngày 30/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tìm thấy xác của người phụ nữ lái đò trên sông Tiền mất tích vào ngày 28/4 thuộc địa bàn thành phố Mỹ Tho. Trong ảnh: Phương tiện mưu sinh của chị Khanh (Ảnh: Nhật Trường) Trong ảnh: Khu vực nơi chiếc đò dạt vào bờ, qua phường Tân Long (TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Ảnh: Google Maps Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Lệ Khanh (42 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho) làm nghề lái đò du lịch. Trong ảnh: Cảnh sát đang điều tra, làm rõ nghi vấn nạn nhân mất tích. (Ảnh: Zing) Cơ quan CSĐT cho biết, nạn nhân có chồng nhưng đã ly dị, có một con. Hiện, người chồng đã về xã Thới Sơn, Tp Mỹ Tho. Trong ảnh: Chiếc đò du lịch chị Khanh thường lái, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tuổi trẻ) Nạn nhân không nhà cửa nên lúc nào trên người cũng mang rất nhiều nữ trang có giá trị. Hằng ngày nạn nhân sống và hành nghề đưa rước khách bằng chiếc đò gỗ 12 chỗ ngồi. Trong ảnh, cơ quan CSĐT lấy lời khai của nhân chứng. (Ảnh: Tuổi trẻ) Người quen trình báo công an, tối 28/4, bà Khanh có đưa một nhóm khách trên sông Tiền, sau đó không thấy tung tích. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy bắt kẻ giết cô lái đò vứt xác xuống sông. Trong ảnh: Khu vực ngư dân phát hiện chiếc đò của chị Phạm Thị lê Khanh trôi sông có nghi vấn. (Ảnh: Nhật Trường)./.

