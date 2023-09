Thông tin ban đầu, tối ngày 24/9, N.H.H (35 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng một người bạn đứng trước phòng trọ tại phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương nói chuyện thì có một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy chạy lại hỏi chuyện.

Sau đó, nhóm thanh niên rút súng, mã tấu tấn công hai thanh niên. Bị tấn công, cả hai bỏ chạy nhưng H. không may bị bắn gục tại chỗ, người còn lại đã kịp thời thoát nạn.

Truy bắt nhóm đối tượng bắn trọng thương nam thanh niên ở Bình Dương.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn H. bị bắn được đưa đi cấp cứu và đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP. HCM.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thành phố Thuận An truy bắt đối tượng.