Truy nã một Phó TGĐ công ty lừa đảo dự án nhà ở

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1971, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Nguyễn Văn Hưng bị truy nã

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2018, Nguyễn Văn Hưng là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam đã giúp sức cho Nguyễn Văn Thái (Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam) đưa ra những thông tin gian dối về Dự án Khu biệt thự và nhà ở tại xã Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên để chiếm đoạt số tiền 1,65 tỷ đồng của khách hàng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, 14/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Hưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên CQĐT đã ra quyết định truy nã, đồng thời tiếp tục điều tra vụ việc./.