Truy nã nhân viên biển thủ gần 300 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên (Kiên Giang) vừa ra quyết định truy nã bị can Kiều Ngọc Hà, giao dịch viên bưu điện văn hoá xã Nam Yên, thuộc huyện An Biên. Trước đó Hà bị khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sau đó Hà bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết định truy nã Kiều Ngọc Hà.

Một lãnh đạo bưu điện huyện An Biên cho biết: Hà chiếm đoạt số tiền gần 300 triệu đồng từ tiền trả trợ cấp bảo hiểm xã hội và tiền của người dân gửi chuyển. Cách đây hơn 4 tháng, đơn vị đã phát hiện và vận động Hà khắc phục số tiền này. Hà đã nộp khắc phục được 10 triệu về Bưu điện tỉnh Kiên Giang, sau đó bỏ trốn.

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh Kiên Giang cũng vừa phát hiện hụt tiền quỹ hơn 200 triệu đồng tại bưu điện huyện Giang Thành. Trong số này có nhân viên bưu điện là ông Lâm Quốc Vũ còn nợ số tiền 81.409.000đ, khách hàng nợ tiền bảo hiểm Dai-ichi hơn 52 triệu đồng và nợ tiền cước hơn 26 triệu và không xác định được nguyên nhân số tiền thâm hụt hơn 48 triệu đồng. Nghiêm trọng hơn, một giao dịch viên in khống 1 phiếu chuyển tiền 40 triệu đồng nhằm giảm số tiền hụt quỹ tại thời điểm kiểm tra.

Ông Long Thống Nhất, Giám đốc Bưu điện huyện Giang Thành cho biết hiện nay đơn vị đã chấn chỉnh kịp thời những sai sót này. Theo ông Nhất, đây chỉ là sơ xuất về nghiệp vụ, đã chấn chỉnh kịp thời chứ không phải là hành vi cố ý làm trái để chiếm dụng tiền.

Trước tình hình này, lãnh đạo bưu điện Kiên Giang có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tài chính tại các đơn vị. Trong công văn có nêu: “Trong thời gian qua, tại một số đơn vị còn để xảy ra tình trạng chậm nộp tiền (thu hộ COD), lưu quỹ vượt mức quy định, đặc biệt có một số trường hợp chiếm dụng tiền gây thất thoát tài sản và có trường hợp đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, lãnh đạo Bưu điện tỉnh yêu cầu “tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tài chính tại đơn vị, kịp thời phát hiện những hành vi sai phạm. Tuyệt đối không để tình trạng chiếm dụng tiền thu hộ COD, tiền lưu quỹ, chuyển tiền khống. Có phương án cụ thể cho việc tiếp quỹ, luân chuyển tiền tuyệt đối an toàn”./.