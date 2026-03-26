Truy tìm 14 đối tượng trong vụ cướp tại điểm du lịch ở Cần Thơ

Các đối tượng bị truy tìm gồm: Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi), Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi), Tô Văn Bé Mười (56 tuổi), Sao Văn Đức (34 tuổi), Nguyễn Văn Linh (41 tuổi), Lê Minh Sơn (37 tuổi), Lê Minh Trâm (34 tuổi), Trần Ngọc Huyền (36 tuổi), Nguyễn Thị Diễm (28 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (51 tuổi), Nguyễn Thị Kim Phượng (54 tuổi) cùng ngụ tỉnh An Giang; Nguyễn Thị Liễu (38 tuổi) và Nguyễn Văn Trường Giang Anh (37 tuổi) ngụ tỉnh Đồng Tháp; Hồ Thị Thanh Tuyền (49 tuổi) ngụ TP Cần Thơ.

Trước đó, ngày 22/3, một nghi phạm trong vụ việc là Nguyễn Văn Thanh (44 tuổi), ngụ tỉnh An Giang đã đến cơ quan công an đầu thú.

Để tạo điều kiện cho người phạm tội được hưởng chính sách khoan hồng, Phòng Cảnh sát Hình sự kêu gọi người phạm tội đang lẩn trốn hãy nhanh chóng ra đầu thú. Đồng thời, đề nghị gia đình, người thân của người phạm tội, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực giáo dục, thuyết phục, động viên, giúp đỡ để người phạm tội ra đầu thú.

Tính từ ngày 12/3 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã truy xét tổng cộng 19 đối tượng có liên quan trong nhóm “dàn cảnh” cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp. Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với 16 đối tượng, 3 đối tượng còn lại được xem xét không tạm giữ do mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành và thu hút đông du khách, nhóm hơn 20 đối tượng đã lợi dụng cảnh đông đúc để dàn cảnh móc túi, cướp giật tài sản.