Truy tìm đối tượng có hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi ở Sơn La

An Giang: Tạm giữ hình sự thiếu niên đâm chết người ở quán bida

VOV.VN - Sáng 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Hữu Tiến (SN 9/1/2009; trú tại xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.