Truy tìm đối tượng liên quan vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài

Ngày 31/10/2026, Công an xã Vĩnh Am, Công an TP Hải Phòng ban hành Thông báo số 1046 về việc truy tìm Đặng Thị Hiền liên quan đến vụ việc có dấu hiệu hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an xã Vĩnh Am tiếp nhận, xác minh đơn tố cáo của một số người dân đối với bà Đặng Thị Hiền (SN 1971). Theo thông tin xác minh, bà Hiền có nơi thường trú trước đây tại thôn 2, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, nay là thôn Tâm Thượng, xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng. Tuy nhiên, hiện người này không có mặt tại địa phương.

Theo thông báo, bà Đặng Thị Hiền là nữ, sinh ngày 8/3/1971. Việc truy tìm nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an xã Vĩnh Am đề nghị Công an các xã, phường, đặc khu và đồn công an khu công nghiệp trên toàn quốc phối hợp truy tìm. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến người có đặc điểm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho đồng chí Nguyễn Văn Đức, Điều tra viên bố trí tại Công an xã Vĩnh Am, qua số điện thoại 0912.838.286 để phối hợp giải quyết.

Công an Hải Phòng lần thứ 5 tìm người liên quan vụ lừa đảo tại dự án Anh Dũng IV VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục thông báo tìm các cá nhân, tổ chức đã ký kết thỏa thuận mua bán hoặc đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án khu nhà ở Anh Dũng IV để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



