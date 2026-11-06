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Truy tìm đối tượng liên quan vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài

Thứ Sáu, 14:29, 06/11/2026
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VOV.VN - Công an xã Vĩnh Am, Công TP Hải Phòng phát thông báo truy tìm Đặng Thị Hiền (SN 1971) để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31/10/2026, Công an xã Vĩnh Am, Công an TP Hải Phòng ban hành Thông báo số 1046 về việc truy tìm Đặng Thị Hiền liên quan đến vụ việc có dấu hiệu hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

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Trước đó, Công an xã Vĩnh Am tiếp nhận, xác minh đơn tố cáo của một số người dân đối với bà Đặng Thị Hiền (SN 1971). Theo thông tin xác minh, bà Hiền có nơi thường trú trước đây tại thôn 2, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, nay là thôn Tâm Thượng, xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng. Tuy nhiên, hiện người này không có mặt tại địa phương.

Theo thông báo, bà Đặng Thị Hiền là nữ, sinh ngày 8/3/1971. Việc truy tìm nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an xã Vĩnh Am đề nghị Công an các xã, phường, đặc khu và đồn công an khu công nghiệp trên toàn quốc phối hợp truy tìm. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến người có đặc điểm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho đồng chí Nguyễn Văn Đức, Điều tra viên bố trí tại Công an xã Vĩnh Am, qua số điện thoại 0912.838.286 để phối hợp giải quyết.

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Người dân tự nguyện giao nộp 2 cá thể động vật hoang dã

VOV.VN - Công an phường Nam Triệu, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, gồm một cá thể trăn đất nặng khoảng 20-25kg và một cá thể khỉ vàng nặng khoảng 4,5kg.

PV/VOV.VN
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