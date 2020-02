Truy tìm thêm đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại Củ Chi

Thông báo của cơ quan điều tra cho biết, sau khi dùng súng AK bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại sới bạc, đối tượng Lê Quốc Tuấn cướp được số tiền khoảng 1 tỷ đồng của các nạn nhân. Bị can Tuấn đưa số tiền trên cho Phạm Thanh Tâm (tên gọi khác là Tý bà Dòm), sinh năm 1987, quê Tây Ninh, thường trú tại ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM cất giữ. Đặc điểm nhận dạng của Phạm Thanh Tâm là người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2cm trên sau cánh mũi phải.

Thông báo truy tìm đối tượng Phạm Thanh Tâm của Công an TPHCM.

Trước đó, ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM, Bộ đội Biên phòng vẫn đang ráo riết tổ chức các biện pháp truy bắt Lê Quốc Tuấn. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu.

Để nhanh chóng, kịp thời truy bắt các đối tượng Lê Quốc Tuấn và Phạm Thanh Tâm, Công an TP. HCM đề nghị các Trưởng phòng PC02 Công an các tỉnh: Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước; Bà Rịa Vũng Tàu thông báo đến từng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị biết để trong quá trình tuần tra kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện các đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện KSND, UBND nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM; Số điện thoại 069.3187.414 và 0977.350.066 gặp Điều tra viên Trần Hiệp Hòa để phối hợp xử lý./.