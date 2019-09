Truy tố cựu cán bộ quản giáo để phạm nhân trốn trại ở Hà Giang

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Thái Sơn (sinh năm 1994, cựu cán bộ quản giáo Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang - đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân) về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn” theo quy định tại Điều 376, khoản 2, điểm d - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, Thèn Thị Hương (sinh năm 1986, trú tại thôn Hồng Quân, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) là đối tượng đang thi hành Bản án số 47/2005/HSST ngày 12/12/2005 của Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang với mức án 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và Bản án số 457/2017/HSST ngày 27/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) với mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Tổng hợp hai bản án, Thèn Thị Hương phải chấp hành 13 năm tù tại Trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an.



Ngày 20/11/2018, Thèn Thị Hương được trích xuất từ trại giam Phú Sơn 4, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, đến Nhà tạm giữ Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, để xét xử về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Ngày 22/11/2018, Tòa án nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, đã xét xử, tuyên phạt Thèn Thị Hương 1 năm tù. Tổng hợp hình phạt với hai bản án trên buộc Thèn Thị Hương phải chấp hành hình phạt chung là 14 năm tù và tiếp tục bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quang Bình để chờ bản án có hiệu lực pháp luật.

Đoàn Thái Sơn là cán bộ quản giáo, được phân công nhiệm vụ quản lý khóa, mở, khóa cổng các buồng giam, giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, từ ngày 30/11/2018 đến ngày 3/12/2018.

Khoảng 17h ngày 1/12/2018, Đoàn Thái Sơn đã mở cổng chính Nhà tạm giữ, rồi tiếp tục mở cùng lúc 3 cửa buồng giam để chia cơm cho các bị can.

Lợi dụng sơ hở trên, Thèn Thị Hương đã trốn khỏi nơi giam.

Đến ngày 7/12/2018, Công an huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) mới bắt được Thèn Thị Hương.