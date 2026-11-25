VKSND Tối cao (Vụ 3) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”) và 12 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA).

Theo đó, VKSND Tối cao quyết định truy tố tổng cộng 13 bị can trong vụ án. Cụ thể, bị can Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, quê Thanh Hóa, tức Tuấn “Thần Đèn”, thành viên góp vốn Công ty ALMA) bị truy tố về 3 tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”). Ảnh: Công an cung cấp

Cùng bị truy tố về 3 tội danh trên còn có các bị can: Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tại Thanh Hóa, tên gọi khác “Tuấn HD”, thành viên góp vốn Công ty ALMA); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, tại Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Anh Vũ Logistics); Nguyễn Xuân Long (SN 1991, tên gọi khác “Long Pheo”, nguyên Giám đốc Công ty ALMA).

Bị can Lê Ngọc Tùng (SN 1989, tại Thanh Hóa, Giám đốc điều hành mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA) bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Cưỡng đoạt tài sản”.

4 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm: Lương Đình Quân (SN 1984, tại Thanh Hóa, Kế toán Công ty ALMA); Bùi Thị Thúy (SN 1988, tại Thanh Hóa, Kế toán Công ty ALMA); Cao Quang Trung (SN 1987, tại Thanh Hóa, Kế toán Công ty ALMA); Lê Văn Quân (SN 1979, tại Thanh Hóa, Nhân viên Công ty Cổ phần Khoáng sản Phong Thủy, Thủ quỹ Công ty ALMA).

Ba bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” gồm: Trịnh Xuân Thành (SN 1982, tại Thanh Hóa, Thành viên góp vốn Công ty ALMA); Trần Trọng Hiếu (SN 1979, tại Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Thuận Lợi); Trịnh Ngọc Thành (SN 1981, tại Thanh Hóa, Giám đốc điều hành mỏ đất của Công ty Thuận Lợi).

Bị can Hoàng Văn Phú (SN 1987, trú tại Thanh Hóa, Chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Thanh Hóa) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng xác định, từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần đèn”), Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành đã thống nhất tổ chức hoạt động khai thác tại Mỏ đất Tượng Sơn trái quy định của Giấy phép số 89.

Các bị can trong vụ án.

Tiếp nhận chỉ đạo của các bị can nêu trên, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Tùng đã triển khai, chỉ đạo nhân viên tại Mỏ đất Tượng Sơn khai thác ngoài ranh giới, vượt công suất tổng khối lượng 169.231 m3 đất đá ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 14,4 tỉ đồng. Nguyễn Anh Tuấn hưởng lợi 10 tỉ đồng; Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành hưởng lợi 7 tỉ đồng.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025, Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo Trần Trọng Hiếu (Giám đốc Công ty Thuận Lợi) và Trịnh Ngọc Thành, Giám đốc mỏ tổ chức khai thác tại Mỏ đất xã Hợp Lý, vượt độ sâu, công suất, trữ lượng, ranh giới mỏ, tổng khối lượng hơn 1 triệu m3 ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 85 tỉ đồng.

Hành vi của các bị can Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Trịnh Xuân Thành phạm vào tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự; các bị can Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Tùng, Trần Trọng Hiếu và Trịnh Ngọc Thành phạm vào tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm.