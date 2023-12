Truy tố nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông

Sập mái nhà đang xây ở Thái Bình, 8 người thương vong: Khởi tố chủ nhà

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thuỵ, Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với chủ nhà nơi sập công trình đang thi công khiến 8 người thương vong.