Từ Nam Định vào Đà Nẵng trộm đồ, “chôm” luôn ô tô của người đi tắm biển

Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa truy xét và bắt giữ đối tượng trộm xe ô tô và nhiều tài sản có giá trị khác của người đi tắm biển.

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 ngày 28/5, anh Võ Tấn H., 36 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà điều khiển xe ô tô 43A-612.xx đến trước Bãi tắm số 1, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà đỗ xe và xuống tắm biển.

tang vật vụ trộm

Trước khi tắm, anh H. có để 1 túi xách màu đen trên bãi cát, bên trong có 1 chìa khóa xe ô tô cùng 2 điện thoại di động và 1 số tài sản cá nhân khác. Đến 9 giờ cùng ngày, anh H. tắm biển lên thì phát hiện túi xách đã “không cánh mà bay”. Đáng nói hơn, khi lên chỗ đỗ xe ô tô thì chiếc xe cũng “biến mất”. Tá hỏa đi tìm nhưng không thấy, anh H. đến Công an phường Phước Mỹ trình báo sự việc.

Đối tượng Nguyễn Đức Lịch, 28 tuổi, trú thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phước Mỹ báo cáo với Lãnh đạo Công an quận Sơn Trà. Chưa đầy một ngày sau, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà đã truy xét và làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Đức Lịch, 28 tuổi, trú thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tang vật thu giữ gồm 1 xe ô tô, 1 thẻ CCCD, 2,1 triệu đồng tiền mặt và một số tang tài vật khác có liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Sơn Trà điều tra./.