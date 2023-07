Tự nhận quen nhiều lãnh đạo cấp cao để lừa tiền chạy án

Bản án nghiêm khắc cho kẻ lừa tiền chạy "điều chuyển" ông Đinh Văn Nơi

VOV.VN - Ngày 10/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bị cáo Trần Trí Mãnh, 43 tuổi, ngụ tỉnh An Giang và đồng phạm trong vụ án “chạy” điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng.