Bộ Công an hướng dẫn gia hạn tạm trú cho công dân nước ngoài

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an vừa có Công văn hướng dẫn việc tạo điều kiện về thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho công dân nước ngoài ở lại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa thể xuất cảnh về nước.



Người nhập cảnh theo diện miễn thị thực hoặc nhập cảnh bằng thị thực du lịch có thể thông qua ĐSQ hoặc TLSQ làm thủ tục bảo lãnh gia hạn tạm trú (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo đó, đối với những công dân nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực hoặc nhập cảnh bằng thị thực du lịch (bao gồm thị thực điện tử) đã hết hạn tạm trú nhưng không có cơ quan, tổ chức bảo lãnh, chưa thể xuất cảnh vì lý do khách quan (bị cách ly hoặc do các hãng hàng không dừng chuyến bay, quốc gia đến, quá cảnh đóng cửa biên giới…) có thể thông qua Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán làm thủ tục bảo lãnh gia hạn tạm trú (tối đa 30 ngày) để chờ xuất cảnh và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Cụ thể: hồ sơ đề nghị gia hạn tạm trú gồm: Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, tờ khai, giấy tờ chứng minh có khai báo tạm trú và khai báo y tế, nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính. Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ trả kết quả sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo hướng dẫn. Thời gian thực hiện từ 30/03 đến hết 30/04/2020.



Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán có trách nhiệm quản lý đối với công dân do Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán bảo lãnh trong thời gian cư trú tại Việt Nam và phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam giải quyết các công việc liên quan đến công dân khi có yêu cầu.



Các trường hợp nhập cảnh với mục đích công tác, làm việc, lao động, thăm thân hoặc mục đích khác đề nghị Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán hướng dẫn công dân liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.



Những trường hợp quá hạn tạm trú dưới 10 ngày vì lý do khách quan bất khả kháng (có giấy tờ, tài liệu chứng minh), có thể được xem xét miễn phạt vi phạm hành chính./.